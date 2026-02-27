Logo
Претрес имовине Аце Ђукановића и у Никшићу

27.02.2026

18:32

Претрес имовине Аце Ђукановића и у Никшићу

Полиција данас у никшићком насељу Растоци претреса кућу која је у власништву бизнисмена Аце Ђукановића, брата бившег предсједника Мила Ђукановића.

За сада није саопштено више детаља о акцији црногорске полиције у Никшићу.

Пријем у Београду

Република Српска

Свечани пријем у Београду поводом 34 године од првог Устава Српске

Раније данас полиција је опколила зграду у центру Подгорице у којој живи Ацо Ђукановић.

Ријеч је о згради у Улици Вука Караџића, гдје су и просторије Прве банке. Ацо Ђукановић је већински власник Прве банке.

илу-трамвај

Свијет

Трамвај искочио из шина и ударио у зграду: Има мртвих и повријеђених

Акција се спроводи по налогу Основног државног тужилаштва у Подгорици, јавили су црногорски медији.

Црна Гора

