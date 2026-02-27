Logo
Large banner

Да ли сте међу њима? Ови хороскопски знакови шуте кад су љути

Извор:

Агенције

27.02.2026

18:17

Коментари:

0
Да ли сте међу њима? Ови хороскопски знакови шуте кад су љути
Фото: Vera Arsic/Pexels

Постоје људи који, кад су љути, подигну глас, залупају вратима или јасно дају до знања да нешто није у реду. А постоје и они други - они који утихну.

Њихова љутња не долази у облику свађе, него тишине која може бити гласнија од било каквог испада.

У астрологији, неколико се хороскопских знакова посебно истиче по тој способности да бијес, разочарање или повријеђеност "закључају" у себе и комуницирају - шутњом.

Рак

Рак је класичан примјер знака који се повлачи кад је повријеђен. Иако је емоционалан и дубоко осјећа све што му се догађа, Рак ријетко реагује импулсивно. Кад га неко разљути, најчешће се затвара у себе, престаје дијелити осјећаје и повлачи се у свој унутрашњи свијет.

Његова шутња није хладна, него заштитни механизам - начин да се обрани од даљње боли.

Међутим, проблем настаје кад очекује да друга страна сама схвати што није у реду, без иједне изговорене ријечи.

Шкорпија

Шкорпије, иако познат по интензитету, често бирају тишину као облик контроле. Кад је љута, неће нужно експлодирати - барем не одмах. Шутња овог знака је промишљена, тешка и пуна значења.

Шкорпија у тишини анализира, памти и одлучује шта даље. За разлику од Рака, Шкорпијина шутња није повлачење, него тактика.

И управо зато може дјеловати застрашујуће: никад ниси сигуран је ли све у реду или се нешто озбиљно кува испод површине.

Јарац

Јарац је знак који емоције држи под строгом контролом, а љутњу доживљава као слабост коју не жели показати. Кад га нешто избаци из такта, Јарац неће расправљати нити објашњавати.

Једноставно ће се удаљити, постати суздржан и хладнији него иначе. Његова шутња често долази из увјерења да "нема смисла разговарати" или да ће се ствари ријешити саме од себе.

Међутим, иза те привидне смирености често се крије дубоко незадовољство које дуго остаје неизречено.

Рибе

Рибе, иако њежне и емпатичне, такође припадају скупини знакова који шуте кад су љути. Оне тешко подносе конфликте и нерадо улазе у отворене расправе.

Умјесто тога, повлаче се, сањаре и емоционално се дистанцирају. Њихова шутња често је прожета тугом и осјећајем несхваћености, а не чистим бијесом.

Рибе ће ријетко јасно рећи да су љуте, али ће се њихова повученост и одсутност итекако осјетити.

Дјевица

Дјевица, иако рационална и аналитична, такође може утихнути кад је повријеђена или фрустрирана.

Умјесто да реагује емотивно, она све "спрема у ладице", анализира ситуацију и чека прави тренутак - који понекад никад не дође.

Њена шутња често долази с дозом пасивне дистанце, суптилних промјена у понашању и осјећаја да је све одједном "у реду", иако очигледно није.

Подијели:

Таг :

Хороскоп

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Свештеник упозорио на велики гријех током Васкршњег поста: ''Када постите намажите уљем главу своју''

Друштво

Свештеник упозорио на велики гријех током Васкршњег поста: ''Када постите намажите уљем главу своју''

2 ч

0
Александар Вучић

Србија

Вучић о стању Ивице Дачића: Чим слетим у Београд, идем до болнице

2 ч

0
Јогурт и мед

Савјети

Зашто је добро додати мед у јогурт?

2 ч

0
Умор главобоља

Здравље

Осјећате се уморно и након цијеле ноћи спавања? Ово су могући разлози

2 ч

0

Више из рубрике

Стиже крвави пун Месец - 3. март је кључан

Занимљивости

Стиже крвави пун Месец - 3. март је кључан

3 ч

0
Бриге око новца престају за ова три знака

Занимљивости

Бриге око новца престају за ова три знака

3 ч

0
"Стигло би се у античко доба": Колико смо разговарали у Републици Српској

Занимљивости

"Стигло би се у античко доба": Колико смо разговарали у Републици Српској

7 ч

0
Још једна европска земља забрањује дјеци друштвене мреже

Занимљивости

Још једна европска земља забрањује дјеци друштвене мреже

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

06

Извучени Лото бројеви: Резултати 17. кола

20

01

Минић: Срби буду поносни на своје датуме и чувају свој идентитет

19

56

Пјевач добио шесто дијете: За насљедника изабрао име моћног значења

19

52

Трамп: Могуће пријатељско преузимање Кубе

19

50

Снимљен тренутак искакања трамваја из шина

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner