Да ли сте међу њима? Ови хороскопски знакови шуте кад су љути

Извор:
Агенције
27.02.2026
18:17
Коментари:0
Постоје људи који, кад су љути, подигну глас, залупају вратима или јасно дају до знања да нешто није у реду. А постоје и они други - они који утихну.
Њихова љутња не долази у облику свађе, него тишине која може бити гласнија од било каквог испада.
У астрологији, неколико се хороскопских знакова посебно истиче по тој способности да бијес, разочарање или повријеђеност "закључају" у себе и комуницирају - шутњом.
Рак је класичан примјер знака који се повлачи кад је повријеђен. Иако је емоционалан и дубоко осјећа све што му се догађа, Рак ријетко реагује импулсивно. Кад га неко разљути, најчешће се затвара у себе, престаје дијелити осјећаје и повлачи се у свој унутрашњи свијет.
Његова шутња није хладна, него заштитни механизам - начин да се обрани од даљње боли.
Међутим, проблем настаје кад очекује да друга страна сама схвати што није у реду, без иједне изговорене ријечи.
Шкорпије, иако познат по интензитету, често бирају тишину као облик контроле. Кад је љута, неће нужно експлодирати - барем не одмах. Шутња овог знака је промишљена, тешка и пуна значења.
Шкорпија у тишини анализира, памти и одлучује шта даље. За разлику од Рака, Шкорпијина шутња није повлачење, него тактика.
И управо зато може дјеловати застрашујуће: никад ниси сигуран је ли све у реду или се нешто озбиљно кува испод површине.
Јарац је знак који емоције држи под строгом контролом, а љутњу доживљава као слабост коју не жели показати. Кад га нешто избаци из такта, Јарац неће расправљати нити објашњавати.
Једноставно ће се удаљити, постати суздржан и хладнији него иначе. Његова шутња често долази из увјерења да "нема смисла разговарати" или да ће се ствари ријешити саме од себе.
Међутим, иза те привидне смирености често се крије дубоко незадовољство које дуго остаје неизречено.
Рибе, иако њежне и емпатичне, такође припадају скупини знакова који шуте кад су љути. Оне тешко подносе конфликте и нерадо улазе у отворене расправе.
Умјесто тога, повлаче се, сањаре и емоционално се дистанцирају. Њихова шутња често је прожета тугом и осјећајем несхваћености, а не чистим бијесом.
Рибе ће ријетко јасно рећи да су љуте, али ће се њихова повученост и одсутност итекако осјетити.
Дјевица, иако рационална и аналитична, такође може утихнути кад је повријеђена или фрустрирана.
Умјесто да реагује емотивно, она све "спрема у ладице", анализира ситуацију и чека прави тренутак - који понекад никад не дође.
Њена шутња често долази с дозом пасивне дистанце, суптилних промјена у понашању и осјећаја да је све одједном "у реду", иако очигледно није.
Друштво
2 ч0
Србија
2 ч0
Савјети
2 ч0
Здравље
2 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму