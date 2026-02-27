Вучић о стању Ивице Дачића: Чим слетим у Београд, идем до болнице

Извор:
Веома сам забринут због здравственог стања Ивице Дачића, рекао је предсједник Србије Александар Вучић.
"Ја сам у сталном контакту са министром здравља који је у сталном контакту са Поповићем. Нећу да смарам љекара директно. Ноћас чим слетим у Београд, идем до болнице. Нема ту промјена, стање је стабилно. С једне стране то је добро, али смо очекивали боље и брже промјене", рекао је Вучић.
Говорећи о Ивици Дачићу, додао је:
"Плашимо да има још нешто што не видимо, нисам љекар то је све што могу да вам кажем. Хоћу да видим вечерас да ли се уопште будио или није и како то иде. Веома сам забринут, желим желим и Богу да се молим да се опорави а при томе свакако ситуација није једноставна", рекао је Вучић.
Ивица Дачић (60), примљен је у сриједу у веома тешком здравственом стању на Клинику за пулмологију Клиничког центра Србије због тешке обостране упале плућа, преноси Блиц.
