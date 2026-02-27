Logo
Large banner

Вучић о стању Ивице Дачића: Чим слетим у Београд, идем до болнице

Извор:

Блиц

27.02.2026

17:52

Коментари:

0
Александар Вучић
Фото: TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Веома сам забринут због здравственог стања Ивице Дачића, рекао је предсједник Србије Александар Вучић.

"Ја сам у сталном контакту са министром здравља који је у сталном контакту са Поповићем. Нећу да смарам љекара директно. Ноћас чим слетим у Београд, идем до болнице. Нема ту промјена, стање је стабилно. С једне стране то је добро, али смо очекивали боље и брже промјене", рекао је Вучић.

Говорећи о Ивици Дачићу, додао је:

dačić

Србија

Познато у каквом је стању Ивица Дачић: Љекар открио нове информације

"Плашимо да има још нешто што не видимо, нисам љекар то је све што могу да вам кажем. Хоћу да видим вечерас да ли се уопште будио или није и како то иде. Веома сам забринут, желим желим и Богу да се молим да се опорави а при томе свакако ситуација није једноставна", рекао је Вучић.

Ивица Дачић (60), примљен је у сриједу у веома тешком здравственом стању на Клинику за пулмологију Клиничког центра Србије због тешке обостране упале плућа, преноси Блиц.

Подијели:

Тагови :

Ивица Дачић

Ивица Дачић у болници

Александар Вучић

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Јогурт и мед

Савјети

Зашто је добро додати мед у јогурт?

2 ч

0
Умор главобоља

Здравље

Осјећате се уморно и након цијеле ноћи спавања? Ово су могући разлози

2 ч

0
Фармерке

Стил

Фармерке које ће бити у тренду овог прољећа

2 ч

0
пјевач Миле Китић

Сцена

Миле Китић открио своје право име

2 ч

0

Више из рубрике

Ивица Дачић

Србија

Познате најновије информације о здравственом стању Ивице Дачића

2 ч

1
Студенти

Србија

Студенти имају право на повраћај дијела школарине: Ево шта треба да ураде

3 ч

0
Познато у каквом је стању Ивица Дачић: Љекар открио нове информације

Србија

Познато у каквом је стању Ивица Дачић: Љекар открио нове информације

12 ч

1
Лесковац, језеро у ком су се утопили риболовци

Србија

Стефан и Славиша нестали у амбису од 35 метара: Шта крије језеро код Лесковца?

21 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

20

06

Извучени Лото бројеви: Резултати 17. кола

20

01

Минић: Срби буду поносни на своје датуме и чувају свој идентитет

19

56

Пјевач добио шесто дијете: За насљедника изабрао име моћног значења

19

52

Трамп: Могуће пријатељско преузимање Кубе

19

50

Снимљен тренутак искакања трамваја из шина

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner