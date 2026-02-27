Познате најновије информације о здравственом стању Ивице Дачића

Извор:
Након обраћања из Ургентног центра у Београду у 17 часова, саопштене су најновије информације о здравственом стању Ивице Дачића.
- Стање Ивица Дачића је непромијењено, стабилно. Сада смо добили прилику, због стабилизације, да спроведемо још допунских, дијагностичких тестова. То је све што могу у овом моменту да вам кажем - речено је испред Ургентног центра.
Подсјетимо, министар унутрашњих послова Ивица Дачић налази се у стабилном, али и даље тешком здравственом стању након што је хитно хоспитализован у Клиничком центру Србије усљед дијагностиковане обостране упале плућа.
