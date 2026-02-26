Огласио о Вучић о стању Ивице Дачића: Незахвално давати прогнозе

Извор:
Танјуг
26.02.2026
18:35
Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је да је стање министра унутрашњих послова Ивице Дачића, који је јуче примљен на Клинику за пулмологију са обостраном упалом плућа, нешто боље, али да је незахвално давати прогнозе.
"Параметри су нешто бољи, али је незахвално прогнозирати. Када су премијештали, помјерали, сатурација је пала, али сви важни параметри су нешто бољи. Остаје се надамо и да вјерујемо да ће бити добро", рекао је Вучић за РТС у Астани, гдје је данас стигао у дводневну посјету.
Додао је да Дачић има и неке придружене болести, тако да то компликује ствари.
"Није лако, али вјерујем и у њега и у љекара", додао је Вучић.
