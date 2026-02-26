Logo
Огласио о Вучић о стању Ивице Дачића: Незахвално давати прогнозе

Извор:

Танјуг

26.02.2026

18:35

0

0
Александар Вучић
Фото: TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Предсједник Србије Александар Вучић изјавио је да је стање министра унутрашњих послова Ивице Дачића, који је јуче примљен на Клинику за пулмологију са обостраном упалом плућа, нешто боље, али да је незахвално давати прогнозе.

"Параметри су нешто бољи, али је незахвално прогнозирати. Када су премијештали, помјерали, сатурација је пала, али сви важни параметри су нешто бољи. Остаје се надамо и да вјерујемо да ће бити добро", рекао је Вучић за РТС у Астани, гдје је данас стигао у дводневну посјету.

Ивица Дачић-2602026

Србија

Огласио се доктор који лијечи министра Дачића: Стање и даље тешко

Додао је да Дачић има и неке придружене болести, тако да то компликује ствари.

"Није лако, али вјерујем и у њега и у љекара", додао је Вучић.

Александар Вучић

Ивица Дачић на апаратима

Ивица Дачић у болници

