Израел гађао бродове иранске морнарице у Каспијском мору

Аутор:АТВ
18.03.2026
22:35
Израелско ратно ваздухопловство гађало је бродове иранске морнарице у Каспијском мору, јавио је Канал 12.
Мета је била база иранске морнарице у граду Бандар Анзали, највећа иранска лука на каспијској обали.
Канал 12 је напоменуо да је ово први израелски удар на иранску морнарицу у Каспијском мору.
Израелске одбрамбене снаге /ИДФ/ потврдиле су вечерас гађали мете на сјеверу Ирана, преноси Срна.
