Израел гађао бродове иранске морнарице у Каспијском мору

АТВ

18.03.2026

22:35

Фото: Tanjug / AP

Израелско ратно ваздухопловство гађало је бродове иранске морнарице у Каспијском мору, јавио је Канал 12.

Мета је била база иранске морнарице у граду Бандар Анзали, највећа иранска лука на каспијској обали.

Канал 12 је напоменуо да је ово први израелски удар на иранску морнарицу у Каспијском мору.

Израелске одбрамбене снаге /ИДФ/ потврдиле су вечерас гађали мете на сјеверу Ирана, преноси Срна.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

