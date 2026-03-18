Калас открива: Ово је приоритет за ЕУ!

АТВ
18.03.2026
21:02
Коментари:0
Високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас истакла је у разговору са шефом иранске дипломатије Абасом Аракчијем да је за Европу приоритет безбједан пролаз кроз Ормуски мореуз.
Каласова је у телефонском разговору са Аракчијем позвала Иран да прекине све нападе на критичну инфраструктуру у региону, рекао је Ројтерсу неименовани званичник ЕУ.
Каласова је, такође, истакла да ЕУ подржава деескалацију и дипломатско рјешење рата, преноси Срна.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
21
18
21
16
21
02
21
01
20
59
Тренутно на програму