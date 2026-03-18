Калас открива: Ово је приоритет за ЕУ!

18.03.2026

21:02

Високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас
Високи представник ЕУ за спољну политику и безбједност Каја Калас истакла је у разговору са шефом иранске дипломатије Абасом Аракчијем да је за Европу приоритет безбједан пролаз кроз Ормуски мореуз.

Каласова је у телефонском разговору са Аракчијем позвала Иран да прекине све нападе на критичну инфраструктуру у региону, рекао је Ројтерсу неименовани званичник ЕУ.

Каласова је, такође, истакла да ЕУ подржава деескалацију и дипломатско рјешење рата, преноси Срна.

