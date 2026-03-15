Алармантно упозорење: Ово је сада можда и важније од нафте

АТВ

15.03.2026

23:02

Хормушки мореуз
Фото: Google maps

Глобална прехрамбена безбједност налази се у озбиљном ризику због блокаде Хормушког мореуза, кроз који многа ђубрива не могу стићи до потрошача.

Због тога стиже алармантно упозорење јер је недостатак овог производа важан проблем једнако као и нафта.

Стручњаци упозоравају да је ситуација посебно критична у тренутку када пољопривредници широм сјеверне хемисфере припремају прољетну сјетву.

Иран, Саудијска Арабија, Катар, Уједињени Арапски Емирати и Бахреин заједно извозе више од једне трећине свјетске урее и четвртину глобалног амонијака, кључних састојака ђубрива који учествују у производњи отприлике половине хране на свијету.

Само Иран производи око 10 одсто глобалне понуде урее.

С обзиром на блокаду, свијет сада тражи алтернативне добављаче. Кина се чини као најлогичнија опција, али прошле године ограничила је извоз ђубрива како би заштитила домаће пољопривреднике.

Осим тога, Кина тренутно не може производити ни уобичајене количине, јер велики дио потребног сумпора долази из земаља западно од Хормушког мореуза.

Посљедице су већ видљиве на тржиштима. Референтна цијена урее у Египту скочила је са 485 на 665 долара по тони у само седам дана, што представља раст од 37 одсто.

Стручњаци упозоравају да веће цијене ђубрива могу довести до смањења куповине од стране пољопривредника, мањих приноса и, као посљедице, поскупљења хране за потрошаче.

У кризним временима, стручњаци позивају на брзу реакцију како би се спријечио глобални шок у производњи хране, јер "вријеме за дјеловање не може бити горе", пише Дојче веле".

Тагови :

đubrivo

Нафта

kriza

Иран најновије вијести

Иран вијести

Иран

Израел Иран

Хормушки мореуз

затворен Хормушки мореуз

