Logo
Large banner

Нападнута америчка војна база у Багдаду

Извор:

СРНА

15.03.2026

18:38

Коментари:

0
Америчка војна база Багдад
Фото: Ali JabarTanjug/AP

Војна база у комплексу аеродрома у Багдаду, у којем се налази и амерички дипломатски објекат, нападнута је са неколико ракета и дронова, рекла су три извора надлежна за безбједност.

- Девет напада дроновима и ракетама извршено је на војну базу "Виктори" на аеродрому - рекао је извор агенцији АФП, чији је новинар јавио да је чуо експлозије у главном граду Ирака.

Други извор је рекао да су оборена најмање три дрона.

У овом тренутку је нејасно да ли је војна база директно погођена.

Подијели:

Тагови :

Bagdad

američka baza

Коментари (0)
Large banner

  • Најновије

  • Најчитаније

23

02

Алармантно упозорење: Ово је сада можда и важније од нафте

22

41

Пјесма посвећена погинулом брату Дарка Лазића слама срце

22

27

Шта је заправо тај чувени барел нафте

22

21

За 18 мјесеци улазимо у Бањалуку: САД подржале пројекат од милијарду КМ

22

16

Сабаленка поново диже трофеј

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner