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Мушкарац избоден ножем на улици, полиција ухапсила седам особа

Аутор:

АТВ
10.06.2026 17:14

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Ротација на поицијском аутомобилу.
Фото: АТВ

Полиција истражује убиство мушкарца у Саутхолу, у западном Лондону, те је због сумње на уплетеност ухапсила седам особа. Жртва, мушкарац у двадесетим годинама, преминуо је од посљедица убода ножем, пише Скај Њус.

Интервенција након дојаве о нападу

Лондонска хитна помоћ позвала је полицију у сриједу рано ујутро, у 0:41, након дојаве о нападу ножем у улици Норт Роуду. На мјесту догађаја полицајци и болничари затекли су двојицу повријеђених мушкараца.

Једна жртва подлегла повредама

Унаточ напорима хитних служби, један од мушкараца, који је задобио убодну рану, проглашен је мртвим на мјесту догађаја. У току је потрага за његовом породицом како би је се обавијестило о трагичном исходу.

Шесторица осумњичених у притвору

На мјесту догађаја ухапшено је седам мушкараца у доби од раних двадесетих до касних тридесетих година због сумње у убиство. Шесторица су задржана у полицијском притвору док се истрага наставља.

(индекс)

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Тагови :

Лондон

Убиство

Избоден мушкарац

ухапшени

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