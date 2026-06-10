Мушкарац избоден ножем на улици, полиција ухапсила седам особа

Аутор:АТВ
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Полиција истражује убиство мушкарца у Саутхолу, у западном Лондону, те је због сумње на уплетеност ухапсила седам особа. Жртва, мушкарац у двадесетим годинама, преминуо је од посљедица убода ножем, пише Скај Њус.
Лондонска хитна помоћ позвала је полицију у сриједу рано ујутро, у 0:41, након дојаве о нападу ножем у улици Норт Роуду. На мјесту догађаја полицајци и болничари затекли су двојицу повријеђених мушкараца.
Унаточ напорима хитних служби, један од мушкараца, који је задобио убодну рану, проглашен је мртвим на мјесту догађаја. У току је потрага за његовом породицом како би је се обавијестило о трагичном исходу.
На мјесту догађаја ухапшено је седам мушкараца у доби од раних двадесетих до касних тридесетих година због сумње у убиство. Шесторица су задржана у полицијском притвору док се истрага наставља.
(индекс)
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