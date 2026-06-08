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Велики пожар у Лондону, гаси га 100 ватрогасаца

Аутор:

АТВ
08.06.2026 19:50

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Велики пожар у Лондону, гаси га 100 ватрогасаца
Фото: Printscreen/X

Огроман пожар који је избио у центру за рециклажу у јужном Лондону донио је потпуни колапс и зауставио саобраћај у вријеме вечерњег шпица.

Густ црни дим куља из погона за отпад и види се километрима далеко, због чега су затворене све жељезничке линије између станица Лондон Бриџ и Дартфорд.

Пожар је букнуо око 18.30 часова, а машиновође су одмах обавијестиле путнике о инциденту на објекту који се налази тик уз пругу. Путници који су се затекли на станици Лондон Бриџ пријавили су да се у целој области осјећа снажан мирис паљевине.

На терену 100 ватрогасаца, грађанима наређено да затворе прозоре

Око 100 ватрогасаца са 15 ватрогасних возила тренутно се бори са ватреном стихијом у улици Лендман Веј у Бермондсију.

Лондонска ватрогасна бригада саопштила је да су на терен послата и специјална возила са окретним мердевинама дужине 32 метра како би се пожар гасио одозго.

"Прве од многобројних позива примили смо у 18.32 и на терен су одмах упућене екипе из Дептфорда, Олд Кент Роуда, Гринича и околних станица“, изјавио је портпарол ватрогасне службе.

Због огромне количине густог дима који се шири овим делом Лондона, локалном становништву је издато хитно упозорење да држе затворене прозоре и врата на својим домовима.

Жељезнички саобраћај у потпуном прекиду

Портпарол жељезничке компаније "Темслинк“ потврдио је да је ситуација критична и да су због пожара на имању близу пруге блокиране све линије које повезују ове кључне станице.

Надлежне службе су на терену, али се очекује да ће саобраћајни хаос потрајати током цијеле вечери.

(Метро)

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Тагови :

Лондон

пожар

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