Велики пожар у Лондону, гаси га 100 ватрогасаца

Аутор:АТВ
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Огроман пожар који је избио у центру за рециклажу у јужном Лондону донио је потпуни колапс и зауставио саобраћај у вријеме вечерњег шпица.
Густ црни дим куља из погона за отпад и види се километрима далеко, због чега су затворене све жељезничке линије између станица Лондон Бриџ и Дартфорд.
Пожар је букнуо око 18.30 часова, а машиновође су одмах обавијестиле путнике о инциденту на објекту који се налази тик уз пругу. Путници који су се затекли на станици Лондон Бриџ пријавили су да се у целој области осјећа снажан мирис паљевине.
view of the exposed fire on the first train coming out of track 5 from london bridge right now pic.twitter.com/hGJJudKpOX— archie (@arch11m) June 8, 2026
Око 100 ватрогасаца са 15 ватрогасних возила тренутно се бори са ватреном стихијом у улици Лендман Веј у Бермондсију.
Лондонска ватрогасна бригада саопштила је да су на терен послата и специјална возила са окретним мердевинама дужине 32 метра како би се пожар гасио одозго.
"Прве од многобројних позива примили смо у 18.32 и на терен су одмах упућене екипе из Дептфорда, Олд Кент Роуда, Гринича и околних станица“, изјавио је портпарол ватрогасне службе.
Massive fire at a recycling centre on Landmann Way in Bermondsey, London. pic.twitter.com/j61DCEiAsj— Open Source Intel (@Osint613) June 8, 2026
Због огромне количине густог дима који се шири овим делом Лондона, локалном становништву је издато хитно упозорење да држе затворене прозоре и врата на својим домовима.
Портпарол жељезничке компаније "Темслинк“ потврдио је да је ситуација критична и да су због пожара на имању близу пруге блокиране све линије које повезују ове кључне станице.
Надлежне службе су на терену, али се очекује да ће саобраћајни хаос потрајати током цијеле вечери.
(Метро)
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