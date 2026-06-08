Хиљаде људи на протесту у Берлину тражи оставку канцелара Мерца

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Неколико хиљада демонстраната окупило се у понедјељак у центру Берлина захтијевајући оставку њемачког канцелара Фридриха Мерца, уз националистичке пароле, антиимигрантске поруке и истицање симбола крајње деснице.
Полиција је процијенила да се до поднева на протесту окупило око 4.000 људи, иако су организатори раније пријавили скуп до 10.000 учесника. Власти су саопштиле да је за осигурање демонстрација било ангажовано око 700 полицијских службеника те да је скуп протекао углавном мирно.
Многи демонстранти носили су њемачке заставе и транспаренте с порукама попут "Мерц мора отићи" и "Није мој канцелар". На појединим транспарентима влада је оптужена за игнорисање забринутости грађана, док су реформски планови власти и порези повезани с климатском политиком били предмет критика.
Окупљени су узвикивали и слоган "Ми смо народ", хисторијску паролу која је посљедњих година често повезана с популистичким покретима крајње деснице.
Демонстрације је организовала иницијатива под називом "Пројект M1лион", која заговара "директну демократију" и промовише програм од 11 тачака. Међу захтјевима су заустављање миграција, хитна депортација свих осуђених починилаца кривичних дјела и особа без регулисаног боравишног статуса, обустава актуелних реформи у здравственом сектору те укидање обавезне накнаде за јавни радиодифузни сервис.
Канцелар Фридрих Мерц, конзервативни политичар који предводи коалициону владу са социјалдемократама, раније је одбацио позиве за расписивање пријевремених избора, оцијенивши да би политичка нестабилност представљала превисоку цијену за највећу европску економију.
Ипак, најновија истраживања јавног мнијења указују на значајно незадовољство грађана његовим радом. Према анкети коју је провео институт Форса између 26. маја и 1. јуна, 85 посто испитаника изјавило је да није задовољно досадашњим учинком канцелара Мерца, док је подршку његовом раду изразило 13 посто анкетираних.
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