Иран: Бродови плаћају до два милиона долара за пролаз кроз Хормуз

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БРОДОВИ тренутно плаћају накнаду за пролаз кроз Хормушки мореуз у просјеку од 1,5 милиона до два милиона долара, изјавио је члан Одбора за планирање и буџет иранског парламента Мохсен Занганех, према извјештају иранске новинске агенције Фарс.
У мају је потпредсједник иранског парламента Али Никзад објавио нацрт плана за управљање Хормушким мореузом у 12 тачака, подсјећа Фарс. Основана је и нова државна агенција чији је задатак да спроводи план управљања у сарадњи с Министарством економије и под надзором Врховног националног безбједносног савјета, напомиње иранска новинска агенција.
Приход од наплате накнаде уплаћен је у државну касу, у складу са законима о буџету, и троши се у „утврђене“ сврхе, наводи Фарс. Економски стручњак Мансур Заранејад процијенио је за Фарс да би наплата транзитних накнада Ирану требало да донесе максимално 7,5 милијарди долара годишње.
Стварна важност тог пловног пута јесте његов стратешки положај и утицај евентуалних поремећаја у мореузу на тржиште енергената, ланце снабдијевања и свјетску економију, нагласио је економиста, и управо је зато Хормуз, по његовим ријечима, важан адут Техерана у преговорима.
Агенција за управљање мореузом (ПГСА) почела је с радом почетком маја и до сада је примила захтјеве више од 300 страних пловила за издавање дозволе за безбједан транзит, цитирао је Фарс прошле седмице наводе ПГСА.
Већина захтјева, њих чак 77 одсто, пристигла је од бродова који су излазили из Персијског залива, навела је ПГСА у објави на платформи Икс (X). Као одредишта бродови су углавном наводили азијске земље, прије свега Кину и Индију.
Одредишта пловила која су поднијела захтјеве за улазак у Персијски залив углавном су била у Уједињеним Арапским Емиратима, извијестила је ПГСА, према Фарсу.
Иран је због америчко-израелских напада преузео контролу над Хормузом, забранивши транзит бродова повезаних са САД, Израелом и њиховим савезницима. Бродови „пријатељских“ земаља, пак, пролазе кроз мореуз у координацији с иранском војском.
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