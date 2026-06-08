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Самарџић обиљежио 3x3 турнир у Угљевику

Аутор:

Иван Драгичевић
08.06.2026 16:10

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Самарџић обиљежио 3x3 турнир у Угљевику
Фото: ATV

Екипа Салон Торлаковић, за коју су наступали играчи из Бањалуке, освојила је турнир у Угљевику, одигран у склопу 3x3 Лиге Републике Српске, а који је имао статус турнира А категорије.

За шампионски тим, који је у финалу савладао Алупластик Живинице са 22:19, наступали су Сергеј Тодоровић, Вања Самарџић, Андреј Микеш и Огњен Билановић.

“Прије свега желим да пожелим срећу свим играчима, али и организаторима на отварању нове сезоне. Други пут на турнир са истом екипом и није било лако, јер смо у групној фази били бољи. И на то све, у нокаут фази одмах тежак ривал из Србије, али на крају срећа и спретност је била на нашој страни”, казао је Самарџић, који је проглашен за најкориснијег играча (МВП) турнира.

За поражени тим играли су Адо Коркутовић, Срђан Тешић, Мерис Мазаловић и Муџахид Смајловић.

Треће мјесто припало је екипи Прњавор МеридианБет за коју су играли Дејан Лазић, Срђан Адамовић, Виктор Благовчанин и Давид Максимовић.

Отварањем нове сезоне задовољан је и предсједник 3x3 Република Српска Љубиша Шикарац, који је изразио захвалност партнерима лиге.

“Већ осам година трајемо и могу рећи са великим успјехом. Идемо сваке године корак напријед, а тако и ове године. Сигурно је да данас чека паклено баскеташко љето у Српској и вјерујем да ће публика уживати”, казао је Шикарац, те упутио захвалност предсједнику Републике Српске на подршци.

Караван 3x3 лиге Републике Српске игра се поново наредног викенда, када се у суботу на програму турнири Б категорије у Петрову и Милићима, затим у недјељу у Фочи, те у Дервенти турнир А категорије уз пренос на Арена Спорт ТВ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

3x3 Лиге Републике Српске

Угљевик

турнир

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