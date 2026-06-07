За финале НБА лиге потребно је право богатство: Погледајте цијене улазница

Аутор:АТВ
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Улазнице за финалне утакмице НБА лиге у њујоршком "Медисон сквер гардену" достигле су рекордне цијене, а навијачи ће морати да издвоје више од 11.000 долара и за најјефтинија мјеста.
Цијене најскупљих мјеста која се налазе поред самог терена и привлаче највећу пажњу достижу чак 104.435 долара.
Утакмице "Никса", нарочито у плеј-офу, карактеристичне су по великом броју познатих личности које из првих редова бодре тим.
Амерички медији наводе да се очекује присуство предсједника САД Доналда Трампа, што би био први пут у историји да неки од предсједника у току мандата дође на утакмицу финала НБА лиге.
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Очекује се и градоначелник Њујорка Зохран Мамдани, велики навијач "Никса", који је јавно подржао свој тим, те редитељ Спајк Ли и глумци Бен Стилер и Тимоти Шаламе, који не пропуштају ни мање битне дуеле.
"Никси" су послије прве двије утакмице у Сан Антонију повели са 2:0 у серији и налазе се на корак од прве шампионске титуле још од 1973. године.
Трећа утакмица финала биће одиграна сутра у "Медисон сквер гардену", гдје ће "Никси" први пут послије 27 година бити домаћини меча за шампионску титулу, преноси Срна.
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