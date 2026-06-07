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Селак: Отворени смо за сарадњу са ФБиХ да успостави регистар стварних власника

Аутор:

АТВ
07.06.2026 10:23

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Министар правде Републике Српске Горан Селак
Фото: Уступљена фотографија

Министар правде Републике Српске Горан Селак позвао је надлежне у ФБиХ да успоставе Регистар стварних власника на исти начин као што је то урађено у Српској јер представља важан механизам у борби против прања новца и финансирања тероризма.

Селак је истакао да су институције Републике Српске увијек отворене за консултације, размјену искустава и сарадњу, посебно када је у питању отклањање недостатака у извјештају Комитета експерата за евалуацију мјера против прања новца и финансирања тероризма

"Република Српска је прва у БиХ која је успоставила овакву базу података и то је од изузетног значаја јер ће се олакшати приступ информацијама о крајњим физичким лицима који су власници предузећа у Српској. То ће допринијети јачању борбе против корупције, спровођењу мјера за спречавање прања новца и финансирања тероризма", оцијенио је Селак у изјави Срни.

Иако је Република Српска направила значајан корак ка успостављању регистра, Селак је навео да у ФБиХ ова база података још није функционална.

"Да би се у потпуности ускладили са европским стандардима, овим путем позивамо да то учине на основу нашег модела регистра. Посебно имајући у виду да је успостављање ове базе података кључно за рјешавање недостатака у извјештају Комитета експерата за евалуацију мјера против прања новца и финансирања тероризма", рекао је Селак Срни.

Он је подсјетио да успостављање Регистра стварних власника, као јединствене електронске базе података у Републици Српској, представља важан механизам у борби против прања новца и финансирања тероризма.

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Напоменуо је да је реализацији овог пројекта претходило доношење потребних законских и подзаконских аката, као и прикупљање података о стварним власницима, које су судови прикупљали и уносили у оквиру Јединственог информационог система.

Према његовим ријечима, планирано је и доношење новог лекс специјалис закона о Регистру стварних власника да би се ова материја још детаљније регулисала и ускладила са захтјевима ЕУ и стандардима Комитета експерата Савјета Европе за спречавање прања новца и фанансирања терористичких активности /Манивала/.

"Све наведено представља корак напријед ка модернизацији правног и институционалног оквира Републике Српске, те јачању повјерења јавности и међународних партнера, посебно јер креирање и одржавање ове базе података служи јавном интересу и омогућава бољу координацију између институција", поручио је Селак.

Тестни модел Регистра стварних власника, као јединствене електронске базе података о стварним власницима и власничкој структури предузећа, доступан је на интернет страници Јединственог информационог система за регистрацију пословних субјеката Републике Српске.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Горан Селак

ФБиХ

Република Српска

тероризам

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