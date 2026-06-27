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Додик: Донацијом ИТ опреме СШ "Веселин Маслеша" у Фочи стварају се бољи услови

27.06.2026 14:57

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Додик: Донацијом ИТ опреме СШ "Веселин Маслеша" у Фочи стварају се бољи услови
Фото: ATV

Настављамо пројекат "Боље школе за бољу будућност" и улагање у образовање широм Републике Српске - написао је лидер СНСД Милорад Додик.

Донацијом ИТ опреме Основној школи "Веселин Маслеша" у Фочи, каже Додик, стварамо боље услове за учење, рад и стицање нових знања.

- Улагање у наше ученике и њихово образовање остаје један од наших најважнијих приоритета - поручио је Додик.

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Тагови :

Милорад Додик

донација

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