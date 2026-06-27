"Српску у овом моменту не може нико да угрози"

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Владе Републике Српске Саво Минић изјавио је да у овом моменту не постоји сила која може да угрози Српску.
Поводом Видовдана, Минић је поручио да треба дићи главе и бити поносан на Републику Српску.
"За њу смо се изборили и сада се у мирнодопским условима боримо за њене институције. Сигурно је да не постоји било каква сила која у овом моменту може да угрози Републику Српску", рекао је Минић новинарима у Добоју.
Градови и општине
Минић: Добој град херој, одбранио се и опстао на понос Српске
Он је истакао да су српски борци понос, а не само обавеза која постоји и која је ријешена системски.
"Најбољи нису међу нама и због њим имамо обавезу да будемо још бољи и још одговорнији", рекао је Минић.
Срна
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