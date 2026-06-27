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Минић: Добој град херој, одбранио се и опстао на понос Српске

Аутор:

АТВ редакција
27.06.2026 13:19

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Саво Минић и Борис Јеринић на Дану града Добоја
Фото: Srna

Добој је град херој, када је било најпотребније, одбранио се и опстао на понос Републике Српске, а сада је центар саобраћајних, привредних и културних дешавања, изјавио је предсједник Владе Републике Српске Саво Минић.

Минић је истакао да сарадња Владе и града сваким даном има већу димензију, да се перманентно улажу средства јер се жели да сваки грађанин и породица осјете бољитак.

Указао је да су сваки човјек, породица, дијете, студент, ђаци који су се данас вид‌јели на свечаној академији поводом Дана града и брига и понос Српске.

"Морамо припремати млађе генерације које ће у Републици Српској стварати још бољи амбијент и услове, а Добој је данас њима посветио већи дио свечане академије што говори о том опред‌јељењу. Млади су наша будућност поготово они коју у овако раном периоду показују изузетну способност", рекао је Минић новинарима.

Захвалио за признање Плакету града, те поновио да ће новчани дио средстава ићи д‌јеци са посебним потребама како би показали да се уистину о њима брине.

"Мислим да им сваки пут треба да поклонимо пажњу", закључио је Минић, преноси Срна.

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Тагови :

Добој

Дан града

Видовдан

Република Српска

Саво Минић

Борис Јеринић

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