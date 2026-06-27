И даље активан пожар у Седларима, нису угрожене куће

Аутор:АТВ редакција
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Пожар на подручју села Седлари код Требиња и даље је активан, али за сада нема опасности за куће, рекао је Срни командир требињских ватрогасаца Дејан Кашиковић.
Кашиковић је навео да је вјетар током ноћи дувао у повољном смјеру и да тренутно нема непосредне опасности по куће, али да се ситуација на пожаришту може брзо промијенити усљед промјене вјетра или других временских услова.
"Због тога настављамо са непрекидним надзором и спремни смо да одмах реагујемо уколико се ситуација погорша", навео је Кашиковић.
Пожар на подручју села Седлари избио је прије три дана усљед удара грома.
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