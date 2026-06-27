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И даље активан пожар у Седларима, нису угрожене куће

Аутор:

АТВ редакција
27.06.2026 08:39

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И даље активан пожар у Седларима, нису угрожене куће
Фото: ATV

Пожар на подручју села Седлари код Требиња и даље је активан, али за сада нема опасности за куће, рекао је Срни командир требињских ватрогасаца Дејан Кашиковић.

Кашиковић је навео да је вјетар током ноћи дувао у повољном смјеру и да тренутно нема непосредне опасности по куће, али да се ситуација на пожаришту може брзо промијенити усљед промјене вјетра или других временских услова.

"Због тога настављамо са непрекидним надзором и спремни смо да одмах реагујемо уколико се ситуација погорша", навео је Кашиковић.

Пожар на подручју села Седлари избио је прије три дана усљед удара грома.

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Тагови :

Требиње

пожар

Седлари

Ватрогасци

ватра

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