"Конференција беба" у Рибнику: Подршка породици и породичним вриједностима

Аутор:АТВ редакција
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У Доњој Превији код Рибника вечерас је одржана традиционална "Конференција беба", са које је поручено да ова локална заједница пружа највећу подршку управо породици и породичним вриједностима.
Замјеник начелника општине Далиборка Давидовић рекла је Срни да је у Рибнику забиљежен позитиван природни прираштај у односу на претходни период.
Давидовићева је нагласила да се општина Рибник највећим дијелом базирала на породицу, те да је основа од које крећу помоћ породиљама, али брачним паровима који не могу да се остваре као родитељи природним путем.
Она је додала да су ту и једнократне новчане помоћи за запослене и незапослене породиље, затим одређене врсте помоћи за дјецу од вртићког узраста, до заснивања радног односа.
Директор Дјечијег вртића "Србија" Весна Зелић Лучар рекла је Срни да је циљ организовања манифестације пружање пуне подршке родитељима, као и промоција правих породичних вриједности.
Лучарева је навела да у вртићу тренутно борави 62 дјеце, распоређених у три
васпитне групе.
"Вртић је у потпуности опремљен и функционалан, али би у наредном периоду требало проширити смјештајне капацитете да не бисмо имали листе чекања за боравак у установи", навела је Лучарева.
Према њеним ријечима, много их је обрадовала донација агрегата за струју из Кабинета предсједника Републике Српске, чиме су ријешили проблем који је настајао приликом нестанка струје, јер су у тим ситуацијама дјецу морали да враћају кућама.
Догађај је одржан у Спортској дворани у Доњој Превији код Рибника.
Покровитељ "Конференције беба" је општина Рибник и Министарство породице, омладине и спорта Републике Српске, преноси Срна.
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