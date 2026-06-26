Logo

Огласила се зворничка полиција: Поступали смо по међународној акцији

Аутор:

Стеван Лулић
26.06.2026 14:22

Коментари:

0
Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Полицијска управа Зворник огласила се након натписа у појединим медијима да је спречавала славље навијача, и одбацила ове тврдње.

Како су навели, полицијски службеници су поступали по раније заведеној међународној акцији.

Милорад Додик

Република Српска

Додик: Приоритет улагање у образовање - школа у Петрову добила ИТ опрему

"У вези са натписима који су се појавили у појединим медијима да су полицијски службеници Полицијске управе Зворник застрашивали и спријечили славље навијача, а ради објективног извјештавања јавности, Полицијска управа Зворник истиче да су полицијски службеници поступали по раније заведеној међународној акцији са другим полицијским агенцијама на нивоу БиХ, те у вези с тим предузимали мјере и радње из своје надлежности", објаснили су из ПУ Зворник.

Додали су да су наведене активности, између осталог, подразумијевале појачано присуство полицијских службеника на путевима и другим јавним мјестима ради заштите личне безбједности и безбједности имовине грађана.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Скрнављење симбола Српске - БиХ која се нуди Србима

"Напомињемо да су све активности полицијски службеници предузимали у складу са законским овлашћењима, професионално и плански", закључује се у саопштењу.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Полиција

Зворник

Навијачи

Коментари (0)

Више из рубрике

Пожар Седлари

Градови и општине

Пожар код Требиња и даље активан

4 ч

0
Милорад Додик и Дарко Томаш

Градови и општине

Додик: Прњавор се развија захваљујући сарадњи републичких и локалних институција

1 д

3
директор предузећа Хидроелектране на Дрини Недељко Перишић

Градови и општине

Перишић за АТВ: Погонска спремност ХЕ Вишеград на 100 одсто

1 д

0
Реп мачке

Градови и општине

Мачак Гаро преживио пожар на мостарској депонији

1 д

0

  • Најновије

17

25

Италија: Бивши директор жељезнице у затвору због погибије 32 особе

17

25

Ко је ухапшени Шкаљарац? Сарадник убијеног Алана Кожара

17

10

Центар дана, 26.06.2026.

17

09

"Матор си, па не можеш три пута одједном?": Урнебесан разговор Сабаленке и Ђоковића

17

02

Смијемо се већ 15 милиона година: Да ли је ово тајна људског говора?

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима