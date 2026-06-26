Огласила се зворничка полиција: Поступали смо по међународној акцији

Аутор:Стеван Лулић
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Полицијска управа Зворник огласила се након натписа у појединим медијима да је спречавала славље навијача, и одбацила ове тврдње.
Како су навели, полицијски службеници су поступали по раније заведеној међународној акцији.
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"У вези са натписима који су се појавили у појединим медијима да су полицијски службеници Полицијске управе Зворник застрашивали и спријечили славље навијача, а ради објективног извјештавања јавности, Полицијска управа Зворник истиче да су полицијски службеници поступали по раније заведеној међународној акцији са другим полицијским агенцијама на нивоу БиХ, те у вези с тим предузимали мјере и радње из своје надлежности", објаснили су из ПУ Зворник.
Додали су да су наведене активности, између осталог, подразумијевале појачано присуство полицијских службеника на путевима и другим јавним мјестима ради заштите личне безбједности и безбједности имовине грађана.
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"Напомињемо да су све активности полицијски службеници предузимали у складу са законским овлашћењима, професионално и плански", закључује се у саопштењу.
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