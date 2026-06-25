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Перишић за АТВ: Погонска спремност ХЕ Вишеград на 100 одсто

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 13:05

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директор предузећа Хидроелектране на Дрини Недељко Перишић
Фото: АТВ

Погонска спремност у ХЕ Вишеград је на максималном нивоу још откако је ова хидроелектрана на мрежи, потврдио је у изјави за АТВ директор предузећа Хидроелектране на Дрини Недељко Перишић.

Он наглашава да је техничка спремност кључ успјеха, поготово када се има у виду непредвидљивост ријеке Дрине.

"Погонска спремност у нашем предузећу је на максималном нивоу. Често кажемо на стопроцентном, и то је једноставно један стандард који у Вишеграду влада откако је ХЕ Вишеград на мрежи. Сваки појединац даје свој максимум и труди се да те суштинске ствари, погонска спремност и добра техничка припрема, буду на максималном нивоу. Дрина је једна непредвидљива ријека. Дотоци Дрине иду од 40 кубика до 4.000, зависно од падавина, и због тога погонска спремност мора бити на максималном нивоу", рекао је Перишић за АТВ.

Након изузетно тешког периода и суше која је погодила комплетан енергетски сектор Српске, ова година доноси драстичан преокрет и рекордне резултате.

"Прошле двије године су једне од најлошијих у ХЕ Вишеград. Негативни ефекти те суше нису се осјетили само у нашем предузећу, него генерално у читавом систему Електропривреде Републике Српске. Ова година је значајно боља", истиче Перишић.

Директор предузећа је изнио и најновије, синоћње податке о производњи који показују да је Вишеград већ сада надомак испуњења годишњег плана:

"Са јучерашњим даном произведено је 627 гигават-часова електричне енергије, док укупан план за ову годину износи 910 гигават-часова. Можемо констатовати да смо на половини године већ успјели произвести више од двије трећине онога што је планирано и што смо себи ставили за циљ", закључио је Перишић у изјави за АТВ.

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Тагови :

ХЕ на Дрини

Вишеград

Хидроелектрана Вишеград

Недељко Перишић

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