Logo

Ови симптоми указују да не пијете довољно воде

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 12:09

Коментари:

0
Вода у чаши
Фото: Pixabay/IamNotPerfect

Симптоми дехидратације ријетко почињу жеђу, већ крећу од умора и главобоље.

Најјаснији симптоми дехидратације не почињу сувим грлом. Почињу тако што вам у два послије подне падне концентрација, глава почне да вас тишти, а ви то припишете претрпаном дану.

Урош Живковић

Сцена

Млади пјевач показао како изгледа његов живот ван естраде

Жеђ се јави тек када тијело већ изгуби око два одсто течности, па када је осјетите, већ касните. Љети, када се знојите више него што примјећујете, тај јаз се отвара брже.

Боја урина вам говори истину прије него жеђ

Најједноставнији тест не захтијева ништа осим погледа у WC шољу.

Свијетложута боја значи да сте добро хидрирани. Тамнија нијанса, као и јачи, оштрији мирис, знак су да тијелу недостаје вода.

То је показатељ који не лаже чак ни када вас жеђ завара.

Зашто вас мозак први изда

Људски мозак је око 75 одсто вода. Зато и блага дехидратација умије да успори размишљање, отежа доношење одлука и створи ону магловиту празнину у глави коју многи називају можданом маглом. Нисте лијени и нисте преморени од састанака. Можда вам једноставно недостаје чаша воде.

Бензинска пумпа гориво

Економија

Цијене нафте пале, али могућа нова поскупљења

Главобоља, вртоглавица и тренутак када паднете

Недовољан унос течности један је од најчешћих окидача љетних главобоља.

Када у тијелу опадне количина воде, расте притисак на нервне завршетке повезане с болом.

Ако се дехидратација погорша, пада и крвни притисак.

Тада стижу вртоглавица, слабост у ногама и, у тежим случајевима, несвјестица усред дана.

Који симптоми дехидратације утичу на расположење

Ово изненади многе. Истраживања посљедњих година показују да хидратација није само питање физичког стања.

Људи који пију премало течности чешће пријављују напетост, стрес и лошије расположење.

Плачљивост без разлога или кратак фитиљ послије подне понекад нису ствар карактера, него недостатка течности.

Жена

Друштво

Скрининг депресије: Како се спроводи у Републици Српској?

Грчеви који вас пробуде у три ујутро

Док се знојите, не губите само воду. Одлазе и електролити, прије свега натријум. Због тога дехидратација повећава ризик од болних грчева у мишићима, нарочито код старијих особа и након физичког напора. Онај грч у листу који вас тргне из сна често је посљедња опомена тијела.

Шта заправо изазива губитак течности љети

Дехидратација настаје када тијело изгуби више течности него што унесе.

Појачано знојење, дуго излагање сунцу, повишена тјелесна температура, алкохол и напорна физичка активност убрзавају тај губитак, преноси Крстарица.

Љетне врућине све то умноже, а ви често ни не примијетите колико вам течности одлази кроз кожу.

Маркет корпа

Регион

Познати ланац супермаркета кажњен са 300.000 евра

Колико воде треба пити током дана?

Већина одраслих треба да унесе између 1,5 и 2 литра течности дневно, а по врелом времену и знатно више. Најпоузданији знак да сте на добром путу јесте свијетла боја урина, преноси Крстарица.

Не чекајте да ожедните, јер тада већ касните. Пијте у малим гутљајима током цијелог дана, а не литар одједном када се сјетите. Који од ових знакова сте ви до сада упорно приписивали умору.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Вода

главобоља због мањка течности

хидратација

здравље

Коментари (0)

Прочитајте више

Топлотни талас односи животе: Жена преминула у кампу, дијете (3) пронађено мртво у аутомобилу

Свијет

Топлотни талас односи животе: Жена преминула у кампу, дијете (3) пронађено мртво у аутомобилу

1 ч

0
Интервенисао због породичног насиља: Повријеђен полицајац

Хроника

Интервенисао због породичног насиља: Повријеђен полицајац

1 ч

0
mobilni telefon mobitel

Регион

Превара на интернету: Д‌јевојка остала без новца након уплате апартмана

2 ч

0
У ангио сали нове требињске болнице већ спашено 150 живота

Друштво

У ангио сали нове требињске болнице већ спашено 150 живота

2 ч

0

Више из рубрике

Живописни краставци и парадајз изложени на пијаци.

Здравље

Краставац или парадајз: Шта је бољи избор за салату?

3 ч

0
Зуји вам у ушима? Научници имају нову теорију за тинитус

Здравље

Зуји вам у ушима? Научници имају нову теорију за тинитус

15 ч

0
Једна петоминутна навика може поништити све штетне посљедице дугог сједења

Здравље

Једна петоминутна навика може поништити све штетне посљедице дугог сједења

21 ч

0
Техничари у погону компаније bioMérieux у Солт Лејк Ситију, Јута, 11. јуна 2026. године, припремају BioFire Global Fever Special Pathogens Panel за испоруку у зоне епидемије еболе у ​​Централној и Источној Африци.

Здравље

Вирус ебола се шири: Први случај потврђен у Француској

1 д

0

  • Најновије

12

24

Перишић за АТВ: Погонска спремност ХЕ Вишеград на 100 одсто

12

18

Додик: Дајем Бакиру сагласност да објави снимак нашег разговора

12

09

Ови симптоми указују да не пијете довољно воде

12

07

Минић: Изетбеговић од БиХ прави немогућу државну заједницу

12

05

Перишић за АТВ: ХЕ Вишеград - најбољи произвођач у систему Електропривреде

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима