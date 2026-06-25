Ови симптоми указују да не пијете довољно воде

Аутор:АТВ редакција
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Симптоми дехидратације ријетко почињу жеђу, већ крећу од умора и главобоље.
Најјаснији симптоми дехидратације не почињу сувим грлом. Почињу тако што вам у два послије подне падне концентрација, глава почне да вас тишти, а ви то припишете претрпаном дану.
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Жеђ се јави тек када тијело већ изгуби око два одсто течности, па када је осјетите, већ касните. Љети, када се знојите више него што примјећујете, тај јаз се отвара брже.
Најједноставнији тест не захтијева ништа осим погледа у WC шољу.
Свијетложута боја значи да сте добро хидрирани. Тамнија нијанса, као и јачи, оштрији мирис, знак су да тијелу недостаје вода.
То је показатељ који не лаже чак ни када вас жеђ завара.
Људски мозак је око 75 одсто вода. Зато и блага дехидратација умије да успори размишљање, отежа доношење одлука и створи ону магловиту празнину у глави коју многи називају можданом маглом. Нисте лијени и нисте преморени од састанака. Можда вам једноставно недостаје чаша воде.
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Недовољан унос течности један је од најчешћих окидача љетних главобоља.
Када у тијелу опадне количина воде, расте притисак на нервне завршетке повезане с болом.
Ако се дехидратација погорша, пада и крвни притисак.
Тада стижу вртоглавица, слабост у ногама и, у тежим случајевима, несвјестица усред дана.
Ово изненади многе. Истраживања посљедњих година показују да хидратација није само питање физичког стања.
Људи који пију премало течности чешће пријављују напетост, стрес и лошије расположење.
Плачљивост без разлога или кратак фитиљ послије подне понекад нису ствар карактера, него недостатка течности.
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Док се знојите, не губите само воду. Одлазе и електролити, прије свега натријум. Због тога дехидратација повећава ризик од болних грчева у мишићима, нарочито код старијих особа и након физичког напора. Онај грч у листу који вас тргне из сна често је посљедња опомена тијела.
Дехидратација настаје када тијело изгуби више течности него што унесе.
Појачано знојење, дуго излагање сунцу, повишена тјелесна температура, алкохол и напорна физичка активност убрзавају тај губитак, преноси Крстарица.
Љетне врућине све то умноже, а ви често ни не примијетите колико вам течности одлази кроз кожу.
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Већина одраслих треба да унесе између 1,5 и 2 литра течности дневно, а по врелом времену и знатно више. Најпоузданији знак да сте на добром путу јесте свијетла боја урина, преноси Крстарица.
Не чекајте да ожедните, јер тада већ касните. Пијте у малим гутљајима током цијелог дана, а не литар одједном када се сјетите. Који од ових знакова сте ви до сада упорно приписивали умору.
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