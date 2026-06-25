Интервенисао због породичног насиља: Повријеђен полицајац

Аутор:АТВ редакција
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Један полицајац повријеђен је приликом интервенције због породичног насиља и помоћ му је указана у Ургентном центру Кантоналне болнице, саопштено је данас из Министарства унутрашњих послова Босанско-подрињског кантона.
Лице које је напало полицијске службенике је ухапшено и против њега ће бити подузете законом предвиђене мјере.
О свему је обавијештен дежурни кантонални тужилац, преноси Срна.
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