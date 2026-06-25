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Интервенисао због породичног насиља: Повријеђен полицајац

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 11:11

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Интервенисао због породичног насиља: Повријеђен полицајац
Фото: АТВ

Један полицајац повријеђен је приликом интервенције због породичног насиља и помоћ му је указана у Ургентном центру Кантоналне болнице, саопштено је данас из Министарства унутрашњих послова Босанско-подрињског кантона.

Лице које је напало полицијске службенике је ухапшено и против њега ће бити подузете законом предвиђене мјере.

О свему је обавијештен дежурни кантонални тужилац, преноси Срна.

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Тагови :

повријеђен полицајац

насиље у породици

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