Дјед који је прегазио унука трактором до детаља описао ужас: Дјечаку се боре за живот

Аутор:АТВ редакција
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У стравичној несрећи која се догодила 23. јуна око 18.30 часова у насељу Бегаљица у Гроцкој, једноипогодишњи дјечак задобио је прелом лобање и крварење на мозгу и налази се у изузетно тешком стању у болници.
Његов дјед Н. Ј. (57) дао је изјаву полицији о свим околностима ове трагедије. Како сазнаје ''Телеграф.рс'', несрећни човјек је инспекторима до детаља описао да се малишан неопажено подвукао под трактор док су он и син закачињали цистерну. Пошто то нико није примјетио, дјед је кренуо у рикверц и прегазио унука, а алкотест је потврдио да нико од одраслих није био под дејством алкохола.
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Поменута несрећа дубоко је потресла цијело насеље Бегаљица, а дјечак је колима Хитне помоћи хитно транспортован у дјечију болницу у Београду са повредама опасним по живот.
Према информацијама из истраге, трагедија се догодила у дворишту породичне куће док су отац и дјед обављали сеоске послове.
Дјед Н. Ј. и отац дјетета Т. Ј. (34) били су фокусирани на то да за трактор закаче цистерну за воду.
Док су одрасли радили око прикључка, једноипогодишњи дјечак се потпуно неопажено подвукао испод трактора.
Пошто нико није примјетио дијете, дјед је сјео за волан, покренуо трактор уназад и прегазио унука.
Отац и дјед су одмах подигли повријеђеног дјечака, ставили га у аутомобил и одвезли у локални Дом здравља, одакле је хитно транспортован у дјечију болницу у Београду.
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Здравствено стање једноипогодишњег малишана је критично. Љекари улажу максималне напоре да спасу живот дјетета које је задобило стравичне повреде главе:
Прелом лобање
Нагњечење (контузија) мозга
Унутрашње крварење на мозгу
О несрећи је одмах обавијештено Друго основно јавно тужилаштво у Београду, а полиција је на лицу мјеста обавила увиђај.
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Урађен је алкотест који је потврдио изузетно важну чињеницу - ни отац ни дјед дјечака нису имали алкохола у крви. Истрага је показала да је ријеч о стравичном и несрећном случају који се догодио усљед секунде непажње. Истрага се наставља како би се утврдиле све преостале законске околности.
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