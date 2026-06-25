Logo

Дјед који је прегазио унука трактором до детаља описао ужас: Дјечаку се боре за живот

Аутор:

АТВ редакција
25.06.2026 11:03

Коментари:

0
Трактор ради на њиви.
Фото: Pexels/Andres Alaniz

У стравичној несрећи која се догодила 23. јуна око 18.30 часова у насељу Бегаљица у Гроцкој, једноипогодишњи дјечак задобио је прелом лобање и крварење на мозгу и налази се у изузетно тешком стању у болници.

Његов дјед Н. Ј. (57) дао је изјаву полицији о свим околностима ове трагедије. Како сазнаје ''Телеграф.рс'', несрећни човјек је инспекторима до детаља описао да се малишан неопажено подвукао под трактор док су он и син закачињали цистерну. Пошто то нико није примјетио, дјед је кренуо у рикверц и прегазио унука, а алкотест је потврдио да нико од одраслих није био под дејством алкохола.

Хеликоптер МУП-а Републике Српске

Друштво

Херојска акција МУП-а Српске: Транспортовали мушкарца из Бањалуке на ВМА

Поменута несрећа дубоко је потресла цијело насеље Бегаљица, а дјечак је колима Хитне помоћи хитно транспортован у дјечију болницу у Београду са повредама опасним по живот.

Како је дошло до несреће?

Према информацијама из истраге, трагедија се догодила у дворишту породичне куће док су отац и дјед обављали сеоске послове.

Дјед Н. Ј. и отац дјетета Т. Ј. (34) били су фокусирани на то да за трактор закаче цистерну за воду.

Док су одрасли радили око прикључка, једноипогодишњи дјечак се потпуно неопажено подвукао испод трактора.

Пошто нико није примјетио дијете, дјед је сјео за волан, покренуо трактор уназад и прегазио унука.

Отац и дјед су одмах подигли повријеђеног дјечака, ставили га у аутомобил и одвезли у локални Дом здравља, одакле је хитно транспортован у дјечију болницу у Београду.

Земљотрес Венецуела

Свијет

Спасиоци чују заробљене испод рушевина у Венецуели: "Спасићемо их"

Љекари се боре за живот дјечака

Здравствено стање једноипогодишњег малишана је критично. Љекари улажу максималне напоре да спасу живот дјетета које је задобило стравичне повреде главе:

Прелом лобање

Нагњечење (контузија) мозга

Унутрашње крварење на мозгу

Отац и дјед били потпуно трезни

О несрећи је одмах обавијештено Друго основно јавно тужилаштво у Београду, а полиција је на лицу мјеста обавила увиђај.

лична карта

БиХ

Упозорење из МУП-а КС: Преузмите документа у овом року или ће бити поништена

Урађен је алкотест који је потврдио изузетно важну чињеницу - ни отац ни дјед дјечака нису имали алкохола у крви. Истрага је показала да је ријеч о стравичном и несрећном случају који се догодио усљед секунде непажње. Истрага се наставља како би се утврдиле све преостале законске околности.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Гроцка

Београд

Трактор

повријеђен дјечак

болница

Коментари (0)

Прочитајте више

Ротација на полицијском аутомобилу.

Србија

Масовна туча око имовине: Повријеђено 11 особа, реаговала полиција

2 ч

0
mobilni telefon mobitel

Регион

Превара на интернету: Д‌јевојка остала без новца након уплате апартмана

2 ч

0
Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.

Савјети

Ватрогасци издали хитно упозорење: Ако излазите из стана, ово никако не смијете оставити укључено

2 ч

0
Земљотрес у Венецуели

Свијет

Између 10 и 100 хиљада жртава: Стравичне процјене посљедица земљотреса

2 ч

0

Више из рубрике

Аутомобил завршио на крову у Сарајеву.

Хроника

Претицао аутомобиле, па завршио на крову: Тешка несрећа у Сарајеву

1 ч

0
Добојлија пао због спида

Хроника

Добојлија пао због спида

2 ч

0
Лопов

Хроника

Дрска крађа у Приједору: Провалили на факултет па однијели лаптопе и печате

2 ч

0
Ротација на полицијском аутомобилу полиције Србије

Хроника

Малољетник избоден ножем у парку: Друг му на овај начин спасио живот

3 ч

0

  • Најновије

12

31

Отишао на море да обрадује жену и дјеци, па је затекао са другим мушкарцем

12

24

Перишић за АТВ: Погонска спремност ХЕ Вишеград на 100 одсто

12

18

Додик: Дајем Бакиру сагласност да објави снимак нашег разговора

12

09

Ови симптоми указују да не пијете довољно воде

12

07

Минић: Изетбеговић од БиХ прави немогућу државну заједницу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима