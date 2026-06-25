Аутор:АТВ редакција
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Дјевојка (24) са подручја општине Брестовац у Хрватској пријавила је полицији да је преварена приликом покушаја резервације апартмана за љетовање.
Она је почетком јуна путем друштвене мреже са непознатом особом договорила изнајмљивање. Након уплате договореног износа, особа са којом је комуницирала престала јој се јављати, саопштила је Полицијска управа пожешко-славонска.
Оштећена је накнадно ступила у контакт са стварним власницима апартмана, који су јој потврдили да на њихов рачун није извршена никаква уплата.
Полиција проводи истрагу.
Случајеви лажног изнајмљивања апартмана редовно се појављују уочи туристичке сезоне. Преваранти најчешће објављују огласе или контактирају потенцијалне госте путем друштвених мрежа и других интернет платформи, тражећи авансну уплату прије него што нестану или прекину комуникацију.
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Полиција упозорава грађане да буду посебно опрезни приликом резервација путем интернета, да провјере идентитет изнајмљивача, користе провјерене платформе за резервацију и избјегавају уплате на рачуне особа чији идентитет није могуће поуздано потврдити.
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