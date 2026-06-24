Хемијско оружје пронађено у Сјеверној Македонији

Аутор:АТВ редакција
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Двије хемијске гранате са бојним отровом уништене су јуче на војном полигону Криволак у Сјеверној Македонији, саопштено је на данашњој конференцији за медије. О томе су говорили директор Дирекције за заштиту и спасавање Стојанче Ангелов и Ђорђи Стефанов, пиротехничар у Дирекцији.
Они су упозорили да би њихова евентуална експлозија у неконтролисаним условима могла да изазове штетне, па чак и смртоносне посљедице по здравље људи који би се нашли у њиховој близини, јавља Курир.мк.
"Артиљеријске гранате калибра 75 милиметара из Првог свјетског рата, у случају активирања, не доводе до снажне експлозије, већ до ослобађања и ширења токсичних агенаса у околину. Таква граната изазива опекотине коже, очију и плућа. Ефекти зависе од агенса — пецкање и сузење очију, кашаљ, гушење, отежано дисање. Симптоми се понекад јављају и са закашњењем, чак до 72 часа након експлозије, и није препоручљиво враћати се на мјесто догађаја", изјавио је Стефанов.
Једна од уништених граната пронађена је у селу Крклино, на улазу у Битољ, а друга у атару села Кременица, на македонско-грчкој граници, такође у битолском региону. Обје су пронађене на њивама.
Гранате су јуче на војном полигону Криволак уништили пиротехничар Стефанов и двојица припадника МУП-а из Јединице за антитероризам. Уништавању су присуствовали и припадници војске са санитетским возилом, као и ватрогасци из противпожарне службе у Неготину.
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Прије Нове године уништене су још двије гранате истог типа.
"Те двије гранате пронађене су на обали Преспанског језера", подсјетио је пиротехничар Стефанов, нагласивши да експлозија оваквих граната може изазвати тровање и гушење и имати фаталне посљедице.
Директор ДЗС-а Ангелов апеловао је на грађане да буду опрезни.
"Када грађани пронађу гранате, бомбе, пушке, муницију и слична средства из ратова у природи или урбаним срединама, не треба да их помјерају, већ да одмах позову број за хитне случајеве 112, након чега ће Дирекција за заштиту и спасавање предузети мјере уклањања опасности", рекао је Ангелов.
(Телеграф)
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