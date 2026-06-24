Мацут: Радимо на убрзавању повезивања Србије и Српске у свим правцима

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Србија и Република Српска раде на убрзавању повезивања и интеграције у свим правцима, посебно у научној сарадњи и пројектима у инфраструктури, рекао је предсједник Владе Србије Ђуро Мацут.
"Један од мојих изазова био је да се повежемо у свим правцима са Републиком Српском. Имамо уговор о специјалним везама који су поставили предсједници Александар Вучић и Милорад Додик, а премијер Српске Саво Минић и ја га сада имплементирамо у практичном смислу кроз мјесечне оперативне састанке", навео је Мацут.
Он је као приоритетне навео заједничке пројекте изградње аеродрома у Требињу, аутопута Београд-Бањалука, пројекте енергетске инфраструктуре, те изградњу меморијала у Доњој Градини.
Мацут је рекао да је Аеродром Требиње тренутно у фази експропријације земљишта и прикупљања дозвола, што укључује и усаглашавање у оквиру институција БиХ, те да се зато може очекивати реализације у оквиру наредне двије године.
Што се тиче аутопута Београд–Бањалука, Мацут је навео да се ради интензивно с обје стране Дрине, те да ће за мјесец до два бити завршено првих 7,5 километара од Дрине према Бијељини, а нови мост на Рачи биће готов за годину дана.
"Очекујем да комплетан део ауто-пута до Бијељине буде успостављен за максимално две године", рекао је Мацут за Радио Београд.
Он је истакао да је један од најважнијих пројеката на пољу културе сјећања изградња меморијалног центра у Доњој Градини, преноси Срна.
Пројекат је, подсјећа Мацут, започет ове године, а завршетак мањих грађевинских захвата на меморијалу очекује се већ за годину дана.
Наком посљедње посјете Бањалуци и разговора са Минићем, Мацут је најавио и ближе повезивање у области науке и високог образовања, у којима се Српска и Србија морају интегрисати.
"Треба да пружимо могућност нашим сународницима које раде у академском простору у Републици Српској да могу да приступају Фонду за науку Србије у виду конзорцијума на националном нивоу или да се они сами пријављују. Ту причу ћемо тек да покренемо - рекао је Мацут.
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