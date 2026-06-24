Пуцњава у Београду: Нападач носио фантомку и панцир, побјегао аутом

Аутор:АТВ редакција
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Узнемирени грађани који су се данас поподне затекли у Булевару краља Александра сведочили су правој драми када су се зачула два гласна пуцња. Према ријечима очевидаца, на улици је одмах настала паника, а виђен је маскирани мушкарац како утрчава у бели аутомобил и бежи са лица мјеста.
Како су истакли преплашени очевици који су се затекли на лицу мјеста, у једном локалу је одједном одјекнуло неколико хитаца, што је изазвало општу панику и стампедо међу присутним гостима и пролазницима.
"Било је страшно, људи су почели да бјеже и да се склањају под столове. Нападач је одмах након испаљених метака истрчао из кафића и побјегао у непознатом правцу", наводи извор са лица мјеста, пише Телеграф.
Пролазници наводе да се бијели рено великом брзином удаљило у правцу Цветкове пијаце, а према првим информацијама са терена, у овом инциденту на срећу нема повријеђених особа.
Нападач је носио фантомку и панцир.
Јаке полицијске снаге су одмах алармиране и блокирале су овај део града. На терену је у току интензивна потрага за осумњиченим на основу описа који су дали преплашени свједоци.
Грађанима и јединицама на терену савјетује се висок степен опреза јер се претпоставља да је нападач и даље наоружан. Детаљи о стању учесника инцидента, као и тачни мотиви ове филмске пуцњаве, за сада нису званично потврђени.
Истрага је у току, а полиција чешља сваки кутак Звездаре.
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