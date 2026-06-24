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Пуцњава у Београду: Нападач носио фантомку и панцир, побјегао аутом

Аутор:

АТВ редакција
24.06.2026 18:04

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Пуцњава у Београду: Нападач носио фантомку и панцир, побјегао аутом
Фото: Tanjug/Boris Milivojević

Узнемирени грађани који су се данас поподне затекли у Булевару краља Александра сведочили су правој драми када су се зачула два гласна пуцња. Према ријечима очевидаца, на улици је одмах настала паника, а виђен је маскирани мушкарац како утрчава у бели аутомобил и бежи са лица мјеста.

Како су истакли преплашени очевици који су се затекли на лицу мјеста, у једном локалу је од‌једном од‌јекнуло неколико хитаца, што је изазвало општу панику и стампедо међу присутним гостима и пролазницима.

"Било је страшно, људи су почели да бјеже и да се склањају под столове. Нападач је одмах након испаљених метака истрчао из кафића и побјегао у непознатом правцу", наводи извор са лица мјеста, пише Телеграф.

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Пролазници наводе да се бијели рено великом брзином удаљило у правцу Цветкове пијаце, а према првим информацијама са терена, у овом инциденту на срећу нема повријеђених особа.

Нападач је носио фантомку и панцир.

Јаке полицијске снаге су одмах алармиране и блокирале су овај део града. На терену је у току интензивна потрага за осумњиченим на основу описа који су дали преплашени свједоци.

Грађанима и јединицама на терену савјетује се висок степен опреза јер се претпоставља да је нападач и даље наоружан. Детаљи о стању учесника инцидента, као и тачни мотиви ове филмске пуцњаве, за сада нису званично потврђени.

Истрага је у току, а полиција чешља сваки кутак Звездаре.

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Тагови :

Пуцњава

Београд

Звездара

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