Пуцао на троје дјеце из ваздушне пушке, једно повријеђено: Ужас у Загребу

Аутор:АТВ редакција
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Мушкарац из Загреба стар 65 година пуцао је на троје дјеце из ваздушне пушке, након чега га је полиција привела на испитивање.
Како је навела Загребачка полицијска управа, инцидент се догодио када је мушкарац, послије вербалног сукоба, испалио неколико такозваних "дијабола" према деци, преноси Хина.
Једно дијете погођено је у предјелу ноге, а друго двоје нису повријеђени.
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Инцидент се догодио у понедјељак око 19.15 часова.
Полицијска управа додала је да је повријеђеном дјетету пружена љекарска помоћ у Клиничко-болничком центру Загреб, гдје су утврђене лакше повреде.
(Танјуг)
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