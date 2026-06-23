Logo

Једнократна помоћ од 70 КМ за 5.700 пензионера у дијелу БиХ

Аутор:

АТВ редакција
23.06.2026 10:54

Коментари:

0
Новац
Фото: ЦБ БиХ

Око 5.700 пензионера у једном дијелу БиХ добиће једнократну новчану помоћ у износу од 70 конвертибилних марака (КМ).

Ријеч је о пензионерима са подручја општине Ново Сарајево, за које је обезбијеђено 400.000 КМ.

Споразум о начину исплате помоћи потписали су начелник Општине Ново Сарајево Бењамина Карић и директор Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање Халил Субашић.

БиХ Канада

Фудбал

БиХ и Канада обориле занимљив рекорд

Право на једнократну помоћ остварују пензионери који имају пребивалиште на подручју Новог Сарајева, а примају најнижу пензију у ФБиХ, односно пензију у распону од 434,62 КМ до 666,76 КМ. Право имају и корисници који остварују исплату разлике пензије у складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању.

Потписаним споразумом дефинисан је начин преноса средстава из буџета Општине Ново Сарајево Федералном заводу за ПИО, који ће извршити исплату новца крајњим корисницима.

Једнократна помоћ биће исплаћена заједно с редовном јунском пензијом, чиме ће пензионери средства добити без додатних процедура и пријава.

Сијено

Хроника

Трагедија у Оџаку: Роло бала усмртила једну особу

Према подацима Федералног завода за ПИО, овом мјером биће обухваћено око 5.700 пензионера са подручја Новог Сарајева.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

пензије

Пензионери

Једнократна помоћ пензионерима

једнократна помоћ пензије

Коментари (0)

Више из рубрике

Возила на Нестро пумпи точе гориво.

БиХ

Колико је гориво на пумпама у БиХ појефтинило? Ево тренутног стања

2 ч

0
Жељка Цвијановић ЈНС

БиХ

Цвијановић: Слобода опстаје само онда када смо спремни да је бранимо

16 ч

0
Амиџић о борби за поврат ПДВ-а на прву некретнину: У ФБиХ нису могли издржати притисак

БиХ

Амиџић о борби за поврат ПДВ-а на прву некретнину: У ФБиХ нису могли издржати притисак

17 ч

0
Српски члан Предсједништва Жељка Цвијановић обратила се вечерас на Међународном самиту политика ЈНС, на којем учествује и предсједник Владе Израела Бењамин Нетанијаху.

БиХ

"Јеврејски и Српски народ научили да се слобода не може повјерити неком другом на чување"

17 ч

0

  • Најновије

13

01

Кошарац: Политичком Сарајеву остаје само да броји успјехе Српске

12

58

Северина одржала концерт са пешкиром на глави

12

57

Портир у болници јео људско месо: Складиштио дијелове тијела код куће и на радном мјесту

12

45

Ударио дјевојку, па се дао у бијег пјешке: За њим раније расписано чак 15 потрага

12

45

Српска у срцу Њујорка: Погледајте шта се приказује на Тајмс Скверу

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима