Једнократна помоћ од 70 КМ за 5.700 пензионера у дијелу БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Око 5.700 пензионера у једном дијелу БиХ добиће једнократну новчану помоћ у износу од 70 конвертибилних марака (КМ).
Ријеч је о пензионерима са подручја општине Ново Сарајево, за које је обезбијеђено 400.000 КМ.
Споразум о начину исплате помоћи потписали су начелник Општине Ново Сарајево Бењамина Карић и директор Федералног завода за пензијско и инвалидско осигурање Халил Субашић.
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Право на једнократну помоћ остварују пензионери који имају пребивалиште на подручју Новог Сарајева, а примају најнижу пензију у ФБиХ, односно пензију у распону од 434,62 КМ до 666,76 КМ. Право имају и корисници који остварују исплату разлике пензије у складу са Законом о пензијском и инвалидском осигурању.
Потписаним споразумом дефинисан је начин преноса средстава из буџета Општине Ново Сарајево Федералном заводу за ПИО, који ће извршити исплату новца крајњим корисницима.
Једнократна помоћ биће исплаћена заједно с редовном јунском пензијом, чиме ће пензионери средства добити без додатних процедура и пријава.
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Према подацима Федералног завода за ПИО, овом мјером биће обухваћено око 5.700 пензионера са подручја Новог Сарајева.
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