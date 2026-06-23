Колико је гориво на пумпама у БиХ појефтинило? Ево тренутног стања

Аутор:АТВ редакција
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Према јутрошњим подацима са апликације Федералног министарства трговине БиХ које редовно ажурира промјене цијена на бензинским пумпама, један литар дизела у ФБиХ креће се од 2,79 КМ до 3,06 КМ, док се цијена бензина креће од 2,69 КМ до 2,99 КМ.
Промјене цијене сирове нафте на светском тржишту обично се на бензинским пумпама у Босни и Херцеговини осјете са закашњењем од неколико дана до неколико седмица.
Ако цијена сирове нафте Брент остане испод 80 долара (тренутно мање од 77 долара) постоји простор за благо појефтињење горива, али на коначну цијену утичу и порези, марже дистрибутера и курс долара.
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Брент је пао око 8 одсто у посљедњој седмици након смиривања тензија на Блиском истоку. Тржиште очекује већу понуду нафте, посебно због могућег повећања извоза из региона Персијског залива. И даље постоји ризик од наглих скокова ако се ситуација око Ормуског мореуза поново погорша, преноси Кликс.
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