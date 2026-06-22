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Цвијановић: Слобода опстаје само онда када смо спремни да је бранимо

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 20:20

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Жељка Цвијановић ЈНС
Фото: Ustupljena fotografija

Република Српска остаје посвећена одбрани свог идентитета, уставног положаја и демократског легитимитета. Не зато што желимо сукобе, већ зато што нас је историја научила да слобода опстаје само онда када смо спремни да је бранимо. Ту истину добро познају и српски и јеврејски народ, поручује српски члан Предсједништва БиХ, Жељка Цвијановић.

"Наша је дужност да обликујемо сопствену будућност, сачувамо своје вриједности и заједно радимо на изградњи безбједнијег свијета за будуће нараштаје. Супротставимо се антисемитизму и екстремизму. Станимо заједно у одбрану слободе. Будућност припада онима који су спремни да је бране", поручила је Цвијановић на Инстаграму, те додаје:

"Била ми је велика част да се обратим на престижном Међународном самиту ЈНС у Израелу - земљи чија историја, отпорност и одлучност представљају снажан симбол опстанка и истрајности у људској историји".

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Тагови :

Жељка Цвијановић

Израел

званична посјета

Република Српска

Међународни самит ЈНС у Израелу

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