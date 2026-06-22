За Бундестаг није спорно именовање Шмита, заобилазе СБ Уједињених нација

Аутор:АТВ редакција
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Дугих 28 мјесеци требало је Бундестагу да одговори на апелацију коју је упутио Драган Дакић. Шмитово именовање за њих није спорно. Пракса каже да одговор обично стигне у року од 3-4 мјесеца, али овог пута баш „случајно“ одговор стиже у вријеме када се повукао Кристијан Шмит и када се лицитира са именима за новог високог представника.
Бундестаг је заузео политичку линију њемачке Владе у вези именовања будућег високог представника - док САД, Русија и Кина инсистирају на конститутивној улози СБ УН у поступку именовања високог представника, Њемачка сматра да је довољан ПИК. На тај начин желе да заобиђу СБ УН.
"Њемачка је очигледно заговорник концепта гдје није потребан СБУН по којем је високи представник у БиХ задужен за све и свја. У том контексту када посматрамо симптоматично је да Бундестаг прати, не правну већ политичку линију њемачког руководства по том питању. А да је ријеч о политичком а не правном питању можемо видјети и по ранијим анализама експерата Бундестага који су говорили да је за именовање високог представника у БиХ потребно именовање од стране СБУН", рекао је Драган Дакић, савјетник предсједника Народне скупштине Републике Српске.
Није ни случајно да Бундестаг управо сада доноси овакву одлуку, јер се „ломе копља“ око будућег високог представника.
"За именовање високог представника потребна је адекватна резолуција СБУН. То је управо један став који Њемачка жели да заобиђе принципом да ПИК и именује и потврђује високог представника. Они знају да се на сједници СБ уз противље Русије и Кине, а сада и заокрет у спољној политици САД, не може обезбиједити таква врста подршке", рекао је Лучиано Калужа, стручњак за међународне односе.
Бундестаг очигледно жели да заштити свог држављанина Шмита који је био само странац у БиХ, категоричан је посланик СНСД-а у ПДПС БиХ Милорад Којић.
"Њемачка политика остаје непромијењена према БиХ. Њемачка политика је очигледно, а ево видимо и одговором Бундестага подржава све нелегално и нелегитимно што је Шмит радио у БиХ, и покушавајући да га заштити од одговорности од свега што је урадио, јер сви закони које је наметнуо не би могли бити дио правног система у БиХ", рекао је Милорад Којић, посланик СНСД-а у ПД Парламентарне скупштине БиХ.
Ово свакако показује да је на сцени нови политички тренутак Њемачке који по први пут иде у супротности са ставом САД, које су до сада безрезервно пратили. Српска ће без обзира на став Њемачке да је само ПИК потребан за именовање новог високог представника, инсистирати на ставу да високог представника мора именовати СБУН.
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