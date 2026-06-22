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Порука из Америке: Очекујемо одлазак Шмита, Европа показала неуспјех

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 14:53

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Порука из Америке: Очекујемо одлазак Шмита, Европа показала неуспјех

Из америчког Стејт Департмента саопштено је да у јуну очекују одлазак Кристијана Шмита, уз најаву да би нови високи представник требало да преузме дужност до краја мјесеца.

Након што на сједници Управног одбора ПИК-а, одржаној 3. и 4. јуна у Сарајеву, није постигнут договор о избору новог високог представника, најављено је да ће консултације бити настављене и да би нова сједница требала бити одржана крајем јуна.

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У изјави за Фену из Стејт Департмента речено је да се у јавности очекивало да ће на састанку ПИК-а, одржаном почетком јуна, бити изабран нови високи представник с циљем осигурања стабилности Босне и Херцеговине.

"Делегација САД-а настојала је постићи консензус око заједничке визије и италијанског кандидата који посједује одговарајуће квалификације. Сједињене Америчке Државе констатовале су неуспјех европских партнера да постигну консензус око европског кандидата те су разочаране што су те подјеле спријечиле ПИК да испуни свој задатак - избор новог високог представника", истакли су.

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"Као што је наведено у његовом обраћању Савјета безбједности Уједињених нација, очекујемо да Шмит у јуну напусти дужност. Такође, очекујемо да нови високи представник преузме дужност до краја јуна", казали су из Стејт Департмента.

На крају су поручили да САД настављају подржавати Дејтонски мировни споразум и територијални интегритет БиХ.

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Тагови :

Америка

Кристијан Шмит

Кристијан Шмит одлази

ПИК БиХ

Савјет за имплементацију мира

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