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Израелски шеф дипломатије: Потребно заштитити хришћане у БиХ

Аутор:

АТВ редакција
22.06.2026 11:39

Коментари:

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Цвијановић и Сар
Фото: Screenshot / X

Израелски министар спољних послова Гидеон Сар нагласио је потребу да се заштите хришћани у БиХ.

Он је у објави на "Иксу" изразио задовољство поводом разговора са српским чланом Предсједништва БиХ Жељком Цвијановић, уз напомену да су Срби искрени пријатељи Израела и јеврејског народа.

Сар је навео да је са Цвијановићевом разговарао и о важности јачања веза између Срба и Јевреја.

Цвијановићева је у посјети Израелу, гдје учествује у Самиту међународне политике у Јерусалиму.

Српски члан Предсједништва БиХ обратиће се на вечерњој пленарној сједници која ће трајати од 19.00 до 21.30 часова по средњоевропском времену.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Жељка Цвијановић

Гидеон Сар

Израел

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