Израелски шеф дипломатије: Потребно заштитити хришћане у БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Израелски министар спољних послова Гидеон Сар нагласио је потребу да се заштите хришћани у БиХ.
Он је у објави на "Иксу" изразио задовољство поводом разговора са српским чланом Предсједништва БиХ Жељком Цвијановић, уз напомену да су Срби искрени пријатељи Израела и јеврејског народа.
Сар је навео да је са Цвијановићевом разговарао и о важности јачања веза између Срба и Јевреја.
Цвијановићева је у посјети Израелу, гдје учествује у Самиту међународне политике у Јерусалиму.
Српски члан Предсједништва БиХ обратиће се на вечерњој пленарној сједници која ће трајати од 19.00 до 21.30 часова по средњоевропском времену.
Pleased to welcome in Jerusalem today the Serb member of the Presidency of Bosnia and Herzegovina, Željka @Cvijanovic_Z.— Gideon Sa'ar | גדעון סער (@gidonsaar) June 22, 2026
We spoke about the importance of the ongoing and deepening ties between our peoples.
We also discussed the need to safeguard the Christian minorities in… pic.twitter.com/nHQBZf33yJ
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