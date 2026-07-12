Пробијен рок за завршетак радова у Борику: Сви кривца виде у другима

Аутор:Магдалена Глигић
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Пробијен је рок за завршетак радова код „Ауди сервиса“ у бањалучком насељу Борик. Прошао је јун, а радовима вриједним 2,5 милиона марака се не назире крај. Док у "Путевима" и Градској управи кривца траже једни у другима, све иде преко леђа грађана.
"Ево баш би било лијепо да ви нас питате да видите и са "Путевима" и ми се питамо када ће бити, наравно то је кружна раскрсница која се ради заједно са "Путевима Републике Српске" и Град Бањалука, ми то не кријемо", каже Мирна Савић Бањац, градски менаџер.
Све би могло бити готово до средине августа, обећавају Градске власти. То је још једно у низу обећања у која би грађани требало да повјерују. Не би то био проблем да извођач радова грађевинска фирма "Градип" из Прњавора не демантује Градску управy. Како кажу, потребно вријеме за извођење радова је два мјесеца од тренутка уговарања радова који нису уговорени.
„Пројектно рјешења добили смо од одговорног пројектанта 25.маја. Недуго након тога обавијестили инвеститора Град Бања Лука и Путеве Републике Српске да смо рјешење коначно добили, да фазу радова морамо ХИТНО уговорити јер није уговорена основним уговором и да радови не могу бити настављени док се не уговори горе поменута фаза пошто је она технолошки прва фаза од које треба да се настави извођење у овом тренутку", наводе из фирме Градиш
Крај радова средином августа тако није реално ни очекивати. С друге стране из Путева јасно поручују - пројекат јесте урадио Град Бањалука, али није био комплетан.
"До кашњења у извођењу радова на кружној раскрсници код "Ауди сервиса" дошло је због непредвиђених околности. Наиме,главни пројекат првобитно није уобзирио израду оборинске канализације на предметној локацији, те је било неопходно да се изради допуна главног пројекта по којој ће се изводити радови", наводе из Путева Републике Српске.
Сатисфакција је када радови буду готови у року, али нажалост неке ствари доводе до продужења. На крају битно је да урадимо квалитетно каже директор "Путева".
„Сјели смо с њима јер имамо пуно бољи и квалитетнији инжењерски састав, људски капацитет и преузели смо радове", каже Мирослав Јанковић, в.д. директора Путева Републике Српске
Први радови на овој локацији почели су у марту 2024 године, и још трају. Како прије двије године тако и данас. Када ће радови бити готови није познато, а грађанима не преостаје ништа друго него да буду стрпљиви и да чекају.
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