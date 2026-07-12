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73. "Љето на Врбасу" и ове године окупља хиљаде посјетилаца

Аутор:

Ивана Кордић
12.07.2026 20:18

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73. "Љето на Врбасу" и ове године окупља хиљаде посјетилаца
Фото: ATV

Многи ће овог љета за апартман издвајати стотине евра дневно, а у Републици Српској и Бањалуци за много мање новца могу пронаћи богат садржај на отвореном.

Између зидина Кастела спојили су се традиција, култура и гастрономија, а уз фолклорне игре, домаће производе и најбоља вина која Српска нуди, посјетиоци су осјетили дух љета на Врбасу.

Из Српске, Србије и других земаља свијета у Бањалуку су стигли чувари традиције и српског идентитета.

"Туризам је једна поприлично блиска грана на коју се култура, а нарочито традиција, може ослонити и то је нешто што посљедњих неколико година све више долази до изражаја. Наравно, наши планови, посебно у сарадњи са Туристичком организацијом Бањалуке, и у наредном периоду ослоњени су управо на туризам, јер сматрамо да, као и свуда у свијету, српска култура и традиција, која је изузетно богата и једна од најбогатијих у Европи, треба да буде представљена свим туристима", каже Немања Кнежевић, директор ансамбла „Веселин Маслеша“.

На једном мјесту фолклорни ансамбли кроз игру, пјесму и народну ношњу преносе обичаје без обзира на километре, јер народ није тамо гдје су границе – народ је тамо гдје куца српско срце.

"Овдје смо већ други дан, тако да су екипа домаћина и наша екипа склопиле велика пријатељства. Двије журке, двије вечери, могу слободно рећи да смо остајали до касних јутарњих часова. Заиста је створено велико пријатељство. Што би се рекло – један народ, а двије заставе", каже Милован Вучићевић, умјетнички директор КУД „Дуле Милосављевић“, Чачак

"За нас тамо у Америци то је посебно важно, зато што смо ми ипак даље него Срби у Европи. Али тај фолклор, та традиција, то је конац који нас спаја са нашом земљом и нашим људима. То је у души", каже Гојко Мајерле, фолклорна група „Морава“, Кливленд, САД.

Неколико корака даље, у амбијенту Камене куће, винари из Републике Српске, заједно са Крајишком и Херцеговачком кућом, представили су најбоље из традиционалне гастрономске и винске понуде. Циљ је јасан – промовисати домаће произвођаче и додатно обогатити туристичку понуду.

"Наредне године у још већем обиму идемо у сарадњу са Удружењем винара Републике Српске. У оквиру овог догађаја дошли су нам винари из Херцеговине и свих дијелова Републике Српске, што говори о њиховој жељи да своја вина представе и у Бањалуци и Крајини", каже Миња Шурлан Ковачевић, директор Туристичке организације Бањалуке

"Ми из винарије „Црвени бријег“ из Бањалуке представили смо сва своја вина, свих девет етикета, као и двије нове – сира и каберне совињон. Наравно, ту је и наша морава, као што је имају и колеге из Дервенте и Бањалуке. Мислим да је ова наша регија погодна управо за ту сорту. Ту су и колеге из Требиња, које су представиле своју блатину и жилавку, њихове препознатљиве аутохтоне сорте", рекао је Бобан Ковачић, предсједник Скупштине Удружења винара и виноградара Републике Српске

Фолклор, домаћа гастрономија и вина само су дио садржаја који ће током наредних седмица испуњавати Бањалуку. „Љето на Врбасу“ траје до краја мјесеца.

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Тагови :

Бањалука

Ljeto na Vrbasu

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