Водовод изашао на терен на позив АТВ-а, породица Кокот добила воду

Аутор:Валерија Илић
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Петочлана породица Кокот на само 25 минута од центра Бањалуке остала је без воде неколико дана, наша екипа је одмах, након позива, изашла на терен, како кажу без воде је стање неиздрживо – у машини не могу опрати веш, а једногодишњи син има проблем са бубрегом, те његово здравствено стање захтијева строгу хигијену.
„Одем код комшинице, напуним пар канистера то ми не може бити ни за два три сата и ја опет тако стално идем код жене“, рекла је Тина Јовановић Кокот.
Сналазе се како знају и умију - на свом имању имају свиње, пса и башту коју треба заливати.
„Три свиње, па тако, мало њима воде, мало нама. Мало окупам дјецу, никако, дјеца су и прљава и ја, не можеш нормалну хигијену водити“, рекла нам је Тина.
На лицу мјеста затекли смо славине из којих нема ни назнака капљица воде, поредане напуњене флаше воде као и вреће пуне веша. Мјештани су, како кажу, позивали неколико пута Водовод Бањалука и указивали на проблем снабдијевања водом. На иницијативу АТВ-а, а након позива за изјаву и појашњење ситуације, речено нам је да су из Сектора за одржавање изашли на терен и утврдили неправилности те породици Кокот обезбједили нормалан проток воде.
Породица Кокот је добила воду, али бројне породице у бањалучким насељима суочавају са рестрикцијом воде која је поново почела од синоћ. С обзиром на то да су најављене високе температуре и сљедеће седмице, грађанима препорука да се наоружају стрпљењем и да пуне канистере парним или непарним данима.
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