Да ли ће ревизија "чешљати" ЗИБЛ? До сада игнорисали њихове најаве

Аутор:Маријана Ивељић
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Након игнорисања бањалучког Завода за изградњу, да Главна служба за ревизију проведе финансијску ревизију, најприје за 2023.годину, а онда и за 2024. наложила ју је и НСРС. Поред тога што је ово предузеће игнорисало захтјеве Главне службе исти случај је и са Одбором за ревизију НСРС и Скупштине Града Бања Лука.
Негирају право ревизора јавног сектора да проведу ревизију у том предузећу, с образложењем да ЗИБЛ није јавно предузеће и да се не бави пословима од јавног интереса иако се ради о предузећу у 72-постотном власништву Града Бања Лука, које се између осталог бавило и наплатом комуналних услуга.
Због случаја ЗИБЛ, из ревизије су се жалили Народној скупштини дописом у којем пише да руководство завода одбија да потврди достављено писмо и ревизијски ангажман. Ствар у своје руке узео је Одбор за ревизију НСРС. На једној од сједница донио је Одлуку о вршењу посебне ревизије ЗИБЛ-а.
"Народна скупштина је та која тумачи да ли је по том закону или неком другом или трећем ЗИБЛ обавезан да се у њему проводи ревизија да Главна служба за ревизију јавног сектора проводи ревизију и да је он подложан таквој једној ревизији тако да ту нема дилеме. Шта је проблем, шта кријете, је л има нешто што је спорно можда што ви не дате. Ево ако сте одговорни тако и тако добри дивни и златни што се не уради ревизија па нека ревизија покаже да сте такви какви ви тврдите да јесте", рекао је Срђан Мазалица, Одбор за ревизију НСРС.
Шта ће ревизија утврдити у ЗИБЛ-у, могло би се знати ускоро. У овогодишњем плану ревизијских активности службе стоји и посебна ревизија ЗИБЛ-а за прошлу годину, а исто је било у плану и 2024. године.
"Међутим, директор Завода за изградњу а.д. Бања Лука је одбио да потпише Писмо о ангажовању на ревизији уз образложење да Завод за изградњу „не треба бити субјект ревизије Главне службе за ревизију". Кореспонденција између Завода за изградњу и Главне службе за ревизију се одвијала од 07. фебруара до 18.03.2024. године, након чега се Главна служба за ревизију јавног сектора Републике Српске обраћа надлежном Одбору за ревизију НСРС", наводе из Главна служба за ревизију Републике Српске.
Зашто као већински власник нисте инсистирали да ЗИБЛ омогући ревизију? Да ли сте од директора и Управног одбора ЗИБЛ-а тражили да поступе по захтјеву ГСР ЈС? Питања су које смо послали на мејл градске управе Бањалука и до закључења овог прилога одговор нисмо добили. Правници кажу да се у ЗИБЛ-у позивају на како они сматрају, недоречености у Закону о ревизији јавног сектора Српске гдје између осталог пише да је Главна служба за ревизију овлашћена за ревизију јавних установа, јавних и других предузећа у којима Република има директни или индиректни власнички удио. Признају да је случај ЗИБЛ преседан.
"Није се десило да је било које друго јавно предузеће одбило ГСР ЈС и није тачан аргумент да ЗИБЛ није јавно предузеће што се могло чути у јавности, ЗИБЛ јесте јавно предузеће и доказ томе је чињеница да у овој саги око наплате паркинга управо ГУ инсистира да је ЗИБЛ градско јавно предузеће и да оно треба да ради тај посао. Како ће радити тај посао сутра квалитетно ако одбија да се провјери његово пословање", рекао је Милко Грмуша, правник.
Поређења ради, бањалучки Водовод је у власништву града 61% па га ревизија редовно чешља. И не само то, већ и сва друга локална предузећа широм Републике Српске као и градове и општине. У досадашњих двадесет и шест године постојања Главне службе за ревизију јавног сектора у Републици Српској, до фебруара 2024. и случаја ЗИБЛ никад се није догодило да неки субјекат коме је ова служба најавила провођење ревизије, исту одбије.
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