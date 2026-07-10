Лото бројеви: Извучена комбинација у 55. колу

Аутор:АТВ редакција
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Лото резултати 55. кола, које је извучено 10.07.2026. године у организацији Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије, донијели су сљедећу комбинацију бројева: 8, 32, 16,1, 3, 37,10. У овом колу није било играча са седам погодака.
У главном лото извлачењу чија вриједност награде је износила 1.600.000 КМ, извучени су бројеви: 1, 3, 8, 10, 16, 32, 37
У овој игри није било добитника
У игри Лото плус, за седмицу у износу 5.500.000 КМ, извучени су бројеви: 3, 7,12, 13, 18, 24, 29,
У овој игри није било добитника.
Џокер игра у 55. колу износила је 110.000 КМ, извучени су бројеви: 2, 8, 7, 0, 3, 7.
Ни у овој игри није било добитника.
Резултати извлачења Лутрије Републике Српске и Државне лутрије Србије су објављени одмах након званичног телевизијског извлачења у програму АТВ-а.
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1 седм0