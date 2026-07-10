Пентагон објавио нове фајлове о НЛО

Аутор:АТВ редакција
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Пентагон је данас објавио нову серију фајлова везаних за Неидентификоване летеће објекте (НЛО), укључујући и један извештај војног пилота који је рекао да је угледао мистериозни објекат "другачији од свега што је видео" за 28 година службе.
Најновија серија садржи укупно 40 фајлова, укључујући 14 докумената, 19 видео снимака, четири аудио фајла и три фотографије, преноси ЦБС Њуз.
Фајлови потичу из различитих агенција као што су Пентагон, свемирска агенција НАСА, ЦИА, ФБИ и Министарство енергетике.
Пентагон је објавио нове фајлове на свом сајту посвећеном НЛО, који садржи материјал објављен по извршној наредби председника Доналда Трампа потписаној раније ове године.
Како наводи америчка тв мрежа, објављени извештаји, као и раније, представљају мешавину углавном нередигованих историјских докумената и видео снимака, уз друге фајлове који детаљно описују скорашње догађаје.
Један значајан досије Министарства енергетике детаљно описује упад неидентификованог објекта у ваздушни простор изнад постројења за нуклеарно оружје познатог као Пантекс близу Амарила, у Тексасу, у септембру 2015. године.
Овај документ садржи и извештај два официра који су пратили објекат док је нуклеарно постројење било закључано.
"Иако нису могли да сустигну објекат, зауставили су своје возило и изашли из њега. Приметили су да објекат није испуштао никакав звук. Штавише, официри су изјавили да нису могли да идентификују било какву врсту погонског система на објекту помоћу двогледа", наводи се у извештају.
Како се додаје, након што су га посматрали један до два минута, објекат је наставио ка северу ван локације.
Око половине фајлова из досијеа датира из 2010. године или касније, са видео записима који приказују инфрацрвене снимке начињене војним камерама.
Снимци приказују необјашњиве објекте и сусрете из целог света, укључујући западни Тихи океан, Атлантик и Блиски исток.
Један од тих инцидената догодио се изнад Атлантика 2020. године, а на снимку се види објекат тамније, кестењасте боје, висок од 3,6 до 4,5 метара, наводи се у пратећем извештају члана посаде морнарице, који је знатно редигован.
У још једном извештају документован је објекат који је један пилот видео 2019. године изнад источног дела САД, заједно са још четири члана особља.
"Приметио сам објекат са карактеристикама лета какве нисам видео у својих 28 година рада за Ваздухопловство и морнарицу", написао је пилот.
Према његовим речима, мали предмет је изгледао као да се креће праволинијски у супротном смеру великом брзином.
"Пратио сам га око 10-15 секунди пре него што смо укључили снимач да бисмо снимили приложени видео. Када сам зумирао да бих покушао да постигнем већу резолуцију, брзина објекта је смањила моје видно поље и нисам могао поново да га снимим, чак ни при мањем зуму", додао је пилот.
Како је навео, након анализе објекат је изгледао правоугаоно, а ни други чланови особља, са једнаким или већим искуством, такође нису били сигурни шта би овај објекат могао бити.
Најновији догађаји описани у четвртој серији фајлова догодили су се 2025. године у близини Кине, под војном Индо-пацифичком командом.
Један видео приказује војни сензор који прати "подручје контраста које подсећа на шестокраку звезду" изнад Жутог мора, док други изгледа да прати објекат изнад Источног кинеског мора неколико минута, наводи ЦБС.
Историјски записи укључују транскрипт конференције из 1949. године у Лос Аламосу, у Новом Мексику, на којој су учествовали врхунски физичари и научници, укључујући и оне који су радили на пројекту Менхетн.
Учесници конференције покушали су и нису успели да објасне “зелене ватрене лопте“ које су примећене изнад нуклеарне лабораторије.
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Из Пентагона је саопштено да данашње објављивање фајлова није и последње у оквиру председничке извршне уредбе.
"Министарство одбране и наши партнерски органи активно раде на наредном објављивању досијеа о НЛО", изјавио је портпарол Шон Парнел.
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