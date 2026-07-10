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Трамп: Иран жели повратак преговорима, пристали смо, али је примирје завршено

Аутор:

АТВ редакција
10.07.2026 18:39

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Дим се диже ка небу након израелског војног напада на јужни Либан, снимљено из сјеверног Израела, у петак, 19. јуна 2026.
Фото: Tanjug/AP Photo/Leo Correa

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп огласио се на својој друштвеној мрежи Truth Social, гдје је говорио о будућности односа између САД-а и Ирана.

Трамп у објави тврди да је руководство Ирана контактирало Вашингтон након што су размијењени напади у претходном периоду.

"Иранска Исламска Република затражила је од нас да наставимо преговоре. Пристали смо на то", написао је Трамп.

Међутим, додао је како је иранској страни јасно ставио до знања да више не сматра примирје важећим.

"Сједињене Америчке Државе су им, без икакве дилеме, поручиле да је примирје завршено", навео је Трамп.

Примирје о којем говори Трамп је потписано 8. априла, а потврђено 17. јуна када је потписан меморандум у Исламабаду између САД-а и Ирана.

Ипак, у том периоду је дошло до међусобних напада, као и до затварања Хормушког мореуза, што је изазвало реакцију Вашингтона.

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