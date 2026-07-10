Република Српска све чешћи избор туриста

Аутор:Лана Остојић
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Камени мостови, сунчани тргови, виногради и близина Јадрана најјужнији град Републике Српске чине мјестом које из године у годину привлачи све већи број посјетилаца.
У првих 6 мјесеци Требиње је забиљежило више од 100 хиљада регистрованих ноћења, што је 20 одсто више него лани, а љетна сезона тек је на почетку – Требиње почиње да живи пуним плућима.
"Ми смо већ имали посјету нашем граду из 80 држава свијета – то нам довољно говори да се Требиње добро позиционирало на свјетској туристичкој мапи. Првих 5 мјеста су гости из Србије БиХ, Турске – традиционално код нас, Грчке. Оно што је занимљиво – све већи број гостију који нам долазе из Кине", рекао је Јовица Милошевић, директор Туристичке организације Требиње.
Тамо гдје Дрина вијековима носи приче, а мост их чува од заборава, Вишеград и овог љета привлачи бројне посјетиоце. У граду у којем се прошлост и садашњост сусрећу на сваком кораку у шпицу сезоне слободан смјештај све је теже пронаћи. Зато у Туристичкој организацији истичу да би завршетак хотела у Андрићграду значајно повећао смјештајне капацитете и омогућио још бољи резултат.
"Покренули смо један велики пројекат ове године у Вишеграду да промијенимо стереотип о Вишеграду – да ми нисмо дестинација за пола сата-сат времена. Желимо да задржимо људе на ноћењима што нам и показује већ од ове године да смо премашили бројке за 5-6 хиљада више ноћења него у истом периоду прошле године, тако да смо на добром путу", рекао је Јадранко Јањић, директор Туристичке организације општине Вишеград.
Од скијашког центра до планине која живи 365 дана у години — Јахорина мијења своје лице. Нови садржаји, уређене стазе и богата понуда све више је стављају на мапу туристичких дестинација које се посјећују током цијеле године. Највише је домаћих посјетилаца, а ове године стижу и најаве туриста из Арапских земаља.
"Спремили смо ове године љетне атракције 50 одсто снижене за све у региону, тј за све државе које су биле у саставу екс Југославије. Према нашим информацијама и информацијама хотелијера – ова сезона, можемо бити оптимисти, да ће бити добра", рекла је Соња Данојлић Јовановић, извршни директор за ИТ, маркетинг и продају Олимпијског центра „Јахорина“.
Од херцеговачког камена, преко дринских обала, до врбаских алеја, туристичка сезона у Републици Српској добија све живљи ритам. Највише посјетилаца долази из региона, а истичу се и туристи из Турске, Њемачке, Аустрије и Италије.
"Током првих пет мјесеци Републику Српску је посјетило око 195 хиљада туриста, који су остварили преко пола милиона ноћења, што је у односу на исти период 5 посто више долазака и 9 посто више остзварених ноћења. Можемо слободно рећи да Република Српска из године у годину помјера границе што се тиче туристичког промета", рекла је Санела Шимун, сарадник за односе с јавношћу у Туристичкој организацији Републике Српске.
Док Врбас исписује најљепше разгледнице Бањалуке, она љети живи на улицама, тврђави Кастел, ријечним обалама и фестивалским бинама. За првих 5 мјесеци Бањалуку је посјетило око 50 хиљада туриста, који су остварили преко 80 хиљада ноћења. И док туристи све чешће бирају наше планине и градове и грађани Републике Српске имају све више прилика да путују. Аеродром Бањалука наставља са ширењем мреже линија, након недавно уведе линије ка Тивту, међу плановима је и нови лет ка Подгорици, што ће додатно повезати овај дио региона са црногорским приморјем.
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