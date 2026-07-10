Нове цијене горива на бензинским пумпама у Српској

Аутор:Валерија Илић
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Наредних дана можемо очекивати нове цијене на безнинским пумпама, увећане за око 10 фенинга – поручују домаћи нафташи. На појединим бензинским пумпама у БиХ цијене су већ повећане у распону од три до десет фенинга, све то након новог раста цијена сирове нафте на свјетском тржишту.
"Средимо, тачније 24.06. до данас имали смо константан раст берзански котација, када причамо о расту, причамо о дизелу, који је готово 80% потрошње, од једанаест објављених котација само један дан нисмо имали раст, тако да већ је сад реално очекивати да у наредним данима имамо раст, тако да већ је сад реално очекивати да у наредним данима, у идућој седмици можемо имати раст од неких 10 фенинга", рекао је Ђорђе Савић, предсједник Групације за промет нафтом и нафтним дериватима при Привредној комори Републике Српске.
Различите цијене од града до града, из Групације објашњавају локалном конкуренцијом.
"Локална конкуренција, гдје имамо нетрпељивост између дистрибутера, један другоме не дозвољавају да један прода коју литру више, гдје имамо то такмичење између њих, али све то што се дешава, дешава се унутар 25 фенинга одобрених", рекао је Ђорђе Савић, предсједник Групације за промет нафтом и нафтним дериватима при Привредној комори Републике Српске.
Уредбом о ограниченој маржи Владе Републике Српске тачно је одређен начин на који се могу формирати цијене на бензинским пумпама. Надлежни истичу да за сада нема назнака несташици или већих поремећаја у снабдијевању. Кретања на свјетском пажљиво прате, а циљ је очувати стабилност цијена за грађане и привреду.
"Ми немамо своје изворе, немамо своју рафинерију, мислим имамо, али у овом тренутку рафинерија не ради прераду сирове нафте, нафта долази из увоза, јако је добро развијена мрежа великих увозника и бензинских пумпи, тако да грађани у Републици Српској нису осјетили никакву кризу, иако је било некакве кризе на нафтном тржишту", рекао је Зоран Савић, помоћник министра енергетике и рударства у ресору за енергенте.
Поскупљење горива често буде окидач за нови талас раста цијена. Брине то потрошаче. Из Удружења "Реакција" подсјећају и на нелогичне потезе трговаца.
"Не може човјек да се не запита како су тако мале резерве горива када треба да поскупи гориво, а када треба да појефтини одједном су огромне резерве горива, тако да заиста то је вишегодишња пракса не само наших трговаца, већ и генерално да се свако поскупљење горива искористи за поскупљење цијена, а наравно, када дође до појефтињења горива цијена, прије свега основних животних намирница не прати пад цијена горива у Републици Српској", рекао је Драган Јошић, Удружење потрошача „Реакција“.
И даље се наставља сага осцилације цијена на бензинским пумпама. Свако ново помјерање на свјестком тржишту нафте најбрже се одрази на возаче и њихове џепове.
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