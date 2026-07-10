Каран: Козара - жртва и слобода су вриједности које никада нећемо обезвриједити

Аутор:АТВ редакција
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Предсједник Републике Српске Синиша Каран изјавио је да је Козара симбол борбе против фашизма и отпора који је плаћен највећом цијеном - животима невиних људи.
"Са дубоким пијететом поклањамо се пред жртвама палим током легендарне Битке на Козари 1942. године и пред страдањем које је задесило српски народ на овом тлу", рекао је Каран за Срну поводом обиљежавања историјског догађаја "Битка на Козари".
Он је нагласио да истина, коју нико не смије прешутјети нити умањити, јесте да је Козара мјесто гдје су невини људи масовно убијани, гдје су преживљавали незамисливе патње, само зато што су били Срби и православне вјере.
"Не постоји поткозарско село које је било поштеђено усташког злочина, нити породице која није страдала и туговала. Зато је наша обавеза да чувамо истину, да се одупремо сваком покушају прекрајања историје и да одлучно одбацимо сваки покушај њене релативизације. Сјећање на страдање не смије изблиједјети, оно нас обавезује да његујемо културу памћења и да ту истину пренесемо онима који долазе послије нас", истакао је предсједник Српске.
Становништво Козаре, указао је он, понијело је на својим плећима огроман терет рата и показало, на најтежи могући начин, како се слобода стиче и брани.
"Република Српска поносно баштини вриједности које је Козара дала, као и сва друга мјеста нашег страдања и отпора, а којих је огроман број. Захвалност борцима Народноослободилачке борбе, цивилним жртвама и свима који су страдали, мора бити трајна и неупитна.
Чувајући сјећање на Козару, одајемо поштовање свима који су дали животе за слободу и шаљемо јасну, недвосмислену поруку: храброст, жртва, истина, слобода и сјећање јесу и остају вриједности које нећемо дозволити да било ко избрише или обезвриједи", поручио је Каран, преноси Каран
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