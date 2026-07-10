Влада Српске издваја два милиона марака за СПЦ у Брчком

Аутор:АТВ редакција
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Влада Републике Српске издвојиће два милиона КМ за подршку Српској православној цркви у Брчком, речено је након састанак званичника Републике Српске и предсједника СНСД-а Милорада Додика са руководством дистрикта.
Додик је, након састанка са градоначелником дистрикта Синишом Милићем и његовим сарадницима, прецизирао да је од овог износа 800.000 КМ намијењено за завршетак манастира у Поповом Пољу, 400.000 КМ за реконструкцију Саборног храма у Брчком, док ће преосталих 800.000 КМ бити усмјерено у уређење овдашњег српског православног гробља.
Према његовим ријечима, на састанку, којем су присуствовали премијер Републике Српске Саво Минић и министри у Влади, договорена је и подршка низу значајних инфраструктурних пројеката у локалним заједницама и организацијама, за шта се тренутно прави прелиминарни списак.
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Градоначелник Брчко дистрикта Синиша Милић захвалио је званичницима Републике Српске за посјету и конкретну финансијску помоћи из буџета Српске, истичући да се реализација најављених пројеката очекује у најскорије вријеме.
Милић је указао да арбитражна одлука не спречава Републику Српску да улаже на овај простор, подсјећајући да је истом одлуком дефинисано да је Брчко и власништво Републике Српске.
Он је додао да се посјета званичника из Бањалуке наставља састанцима са представницима страначких структура, али и са брчанским привредницима, с циљем проналажења начина на које Влада Републике Српске може додатно помоћи и оснажити привреду у дистрикту, гдје живи велики број држављана Републике Српске, преноси "Срна".
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