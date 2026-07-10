Минић: Више нема стајања

Аутор:АТВ редакција
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Премијер Републике Српске Саво Минић рекао је да више нема стајања када је ријеч о градњи дионице ауто-пута поред Бијељине којим ће се Српска повезати са Београдом.
"Углавном, када је у питању ова дионица ауто-пута према Београду, ништа више не смије бити проблем, односно ту смо да га рјешавамо", рекао је Минић након што је у Великој Обарској посјетио градилиште ауто-пута Бијељина - Брчко.
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Након што су завршени имовинско-правни односи у смислу експропријације за припремне радове и пошто су "Аутопутеви Републике Српске" обезбиједили новац за 15 одсто суфинансирања, а обезбијеђен је и дио за уплату за осигурање кредита, Минић је рекао да од јуче, како су почели радови на дионици према Брчком, више нема стајања.
"Сваких седам дана ћу тражити информацију, која ће долазити лично код мене у кабинет", рекао је Минић.
Он је поновио да је то транссрпска магистрала, пројекат који је веома битан за Републику Српску, преноси "Срна".
"Након овог идемо само још до Броца, да видимо како тамо иду радови, имајући у виду да ћемо на једном дијелу приступних путева морати радити непотпуну експропријацију", рекао је Минић.
Након тога, додао је, вратиће се у Брчко дистрикт, гдје данас желе да заврше сагу, око проласка ауто-пута кроз Брчко дистрикт за који Српска има резервну варијанту.
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Минић је навео да су сва потребна средства, нагласивши да и Србија помаже овај пројекат.
"Мислим да је видљиво да један интензивнији приступ реализацији овог пројекта доводи до тога да имамо и већу ажурност. И када је у питању рјешавање имовинско-правних односа, такође поступање Републичке геодетске управе, радови, припремни радови и све остало, драго ми је да је то видљиво", додао је Минић.
Рок је, каже, три године.
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