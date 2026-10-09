Катедра за новинарство након 20 година окупила студенте прве генерације

Аутор:АТВ редакција
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Студенти прве генерације Катедре за новинарство и политикологију Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву окупили су се данас на пријему којим је обиљежено 20 година постојања и рада тог студијског програма.
Продекан за наставу Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву и студент прве генерације Вук Вучетић изјавио је да је та генерација поставила темеље на којима и данас почива овај студијски програм.
"Поносан сам што сам дио почетка те приче, која је значајна, не само за Факултет, него и за нашу професију. Част ми је и задовољство што смо се данас окупили. Ми смо положили темељ академског новинара", рекао је Вучетић новинарима.
Он је истакао да, осим поноса, остаје и одговорност градити оно што је започето прије 20 година.
Вучетић се присјетио студентских дана, рекавши да је прије 20 година на Катедри за новинарство и политикологију било захтјевније студирати, него данашњим генерацијама, преноси Срна.
"Све напредне технологије које данас постоје иду у прилог студентима", додао је Вучетић.
Виши асистент на Катедри за новинарство Мирослав Јокић рекао је да са посебним емоцијама дочекује јубилеј, те је констатовао да се може говорити о 20 година успјешног рада Катедре.
"Да бих избјегао субјективност у оцјени квалитета нашег рада, нећу говорити на основу емоција, него на основу оцјена других. Имамо успјешне новинаре произведене на нашем факултету, а то нам потврђују повратне информације из редакција у којима раде наши новинари", навео је Јокић.
Први руководилац Катедре професор емеритус Мишо Кулић навео је да је Катедра за новинарство направила велики искорак у образовању новинара за 20 година постојања.
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"Студиј новинарства овдје није замишљен као онај који образује новинара који је само преносилац информација. Сматрали смо да је демократско друштво незамисливо без новинарства, па је тако улога новинара огромна, али и одговорност већа", рекао је Кулић.
Студенти прве генерације Катедре за новинарство Бојан Чворо и Далибор Баришић истакли су значај онога што су научили током студирања у проналаску запослења и напредовања у каријери.
Декан Филозофског факултета Универзитета у Источном Сарајеву Владан Бартула рекао је да је част окупити прву генерацију студената и радост прославити јубилеј.
"Важно је присјетити се тих почетака, али и видјети перспективу у развоју Катедре у даљем позиционирању Филозофског факултета", навео је Бартула.
Прву генерацију студената на Катедри за новинарство 2006. године уписало је 36 студената и сви су након четири године успјешно дипломирали.
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